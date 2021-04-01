Köşk Sosyete Pazarı işletme sahibi İsa Gün 2020 yılının herkesin tahmin ettiğinden farklı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle insanların karantina altına alındığını ve evlerinden çıkamaz duruma geldiklerini ifade eden Köşk Sosyete İşletme Sahibi İsa Gün, bu durumun tüketicilerin her anlamda endişe duymalarına sebep olduğuna dikkat çekti.

"Salgının olumsuz anlamda en çok etkilediği sektörlerden biri de perakende sektörü oldu" diyen Gün, "Covid-19'da değişen tüketici davranışlarını geleneksel alışveriş normlarına geri döndürmek ve mağazalara çekmek için Köşk Sosyete Pazarı olarak bulunduğumuz sektörü geniş anlamda değerlendirerek çalışanlarımızın sağlıklarını koruma, müşterilerimizi memnun etme ve bu zorlu dönemi minimum kayıpla atlatma amacıyla kurguladığımız planları Mağazaların faaliyet ve işleyişlerine dair başta ilgili genelgeler olmak üzere mevzuat kapsamında çıkarılan yayınları da göz önüne alarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

İsa Gün, "Bazı uluslararası yayınlar 2021'de küresel ölçekte perakendeyi şekillendirecek olan temel trendleri şu şekilde sıraladı;

Bilinçli tüketicilik ön plana çıkıyor

Yerel ürünlere ve yerel alışverişe ilgi artacak

Karantina yorgunluğu fiziksel mağazalara geri dönüşü tetikleyecek

Teknoloji perakendeyi yeniden şekillendirmeye devam edecek

Açık olan bir şey var, 2021 perakende sektörü için büyük bir değişim yılı olmaya devam edecek.2021'de perakende sektörünü ve ülke ekonomisini belirleyecek birçok cevap bekleyen soru var;

Aşılamaların sonucu ne olacak?

Virüsten kalıcı olarak kurtuluş ne zaman sağlanacak?

Normal hayata ne zaman dönülecek?

Sadece bu konulardaki belirsizlik bile gerçekçi tahminleri sınırlıyor. Ancak en azından tablonun görünen tarafından başlamak her zaman mümkündür.

Enflasyonun gerilemesi, hele tek haneli oranlara inmesi olanaklı görülmese de yeni MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yönetimi ile şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda değişen para politikasının ülke ekonomisine olumlu katkı yapacağı açıktır. Aşılamanın artmasıyla da beraber umut ediyorum ki yaz ayları perakende sektörü ve ülke ekonomimiz adına geçen yılı ardından bırakacak güzel günler olacak" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ