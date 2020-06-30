Salgın endişesi nedeniyle pedallı çöp kutuları tercih ediliyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını endişesiyle pedallı çöp tenekelerinin satışları arttı. Çöp kutularına dokunmak istemeyen pek çok vatandaş ve işletme sahibi, el yerine ayakla dokunarak açılan kutuları tercih etmeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlar bulaş riskinden ve eşyalara dokunmaktan korkuyor. Özellikle ortak alanlarda bu korku artarken, kafe ve restoran gibi pek çok işletmenin normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılmasıyla ortak kullanılan tuvalet gibi alanlardaki hijyen konusu da yeniden gündeme geldi. Salgın endişesiyle pedallı çöp tenekelerinin satışları arttı. Çöp kutularına dokunmak istemeyen pek çok vatandaş ve işletme sahibi, el yerine ayakla dokunarak açılan kutuları tercih etmeye başladı. Öte yandan pek çok işletme, maske ve eldiven gibi atıklar için ayrı bir çöp kutusu edinerek bunların da pedallı olanlarını tercih etti.
Bir kafede vakit geçiren vatandaşlardan Sümeyye Alan, "Genellikle gittiğim yerlerde pedallı çöp kutularının olduğunu görmüyorum ancak bugün geldiğim kafede çöp kutularının tamamı pedallıydı. Elle açılan yerine ayakla basılan çöp kutuları daha avantajlı, temiz ve hijyenik. Ben de bir yerlere dokunurken tedirgin oluyorum. Koronavirüs dolayısıyla bir yerlere dokunmak mesele haline geliyor. Bu çöp kutuları sayesinde hiçbir yere dokunmuyoruz, ayağımızla basarak açıyoruz. Her yerde bu tarz çöp kutuları kullanılmalı" dedi.