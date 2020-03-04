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Salgın euroya yaradı ama yükseliş sınırlı olacak
59 dakika önce
Fed'in dün ani bir kararla 50 baz puan faiz indirmesinin ardından euro/dolar paritesi yükselmeye devam etti.
Fed'in dün ani bir kararla 50 baz puan faiz indirmesinin ardından euro/dolar paritesi yükselmeye devam etti. Uzmanlar euronun yükselişinin geçici olacağını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06
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