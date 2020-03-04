Salgın euroya yaradı ama yükseliş sınırlı olacak - Son Dakika
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Salgın euroya yaradı ama yükseliş sınırlı olacak

59 dakika önce

Fed'in dün ani bir kararla 50 baz puan faiz indirmesinin ardından euro/dolar paritesi yükselmeye devam etti.

Salgın euroya yaradı ama yükseliş sınırlı olacak, System.String[]

Fed'in dün ani bir kararla 50 baz puan faiz indirmesinin ardından euro/dolar paritesi yükselmeye devam etti. Uzmanlar euronun yükselişinin geçici olacağını belirtiyor.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 
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