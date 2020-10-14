Salgın günlerinde Mezitlili vatandaşlara vitamin desteği - Son Dakika

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, hayırsever iş kadını Ülkü Ongun tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere Mezitli Belediyesi'ne mandalina bağışlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 kiloluk poşetler halinde kamyonlarla Tece ve Davultepe bölgelerine ulaştırılan mandalinalar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever Ülkü Ongun tarafından dağıtılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı dağıtımda, 7'den 70'e vatandaşlar mandalinaları evlerine götürürken, Başkan Tarhan ve Ülkü Ongun'a teşekkürlerini ilettiler.

Mezitli Belediyesi'nin hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmada öncü görev üstlendiğini dile getiren Ongun, "Biz de vatandaşlarımıza bu korona virüslü günlerde destek olmak amacıyla mandalina dağıtmak istedik. Bunun için en sağlıklı adresi tespit etmek için de Başkanımız Neşet Tarhan ile görüşme yaparak dağıtılmasını sağladık. Mandalinaların vatandaşlarımızın bağışıklığının güçlenmesinde faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Mezitlili vatandaşların özellikle korona virüsün yoğun olduğu dönemde yardımseverliğini gösterdiğini dile getiren Başkan Tarhan, "Tüm Türkiye'ye örnek olacak biçimde Mezitlili vatandaşlarımız belediyemize yük olmadan, dayanışma örneği sergileyerek birbirlerine destek oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza maske, dezenfektan ve gıda kolisi dağıtımında çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Bugün de hayırsever işkadınımız Ülkü Ongun, virüse karşı dirençli olması adına mandalina dağıtmak istediğini ifade etti. Biz de kendisini misafir ederek dağıtımı birlikte yapmak istedik. Her zaman söylediğim gibi Mezitli farklı bir ilçe ve birbirlerine büyük yardımlaşma sergiliyor. Bundan önce olduğu gibi bize ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN