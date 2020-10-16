Salgın günlerini hobi bahçelerinde geçiriyorlar - Son Dakika

KAYSERİ'de kurulu bulunan ve belediye tarafından özellikle emeklilere kiralanan hobi bahçeleri, salgın günlerinde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, 120 metrekarelik hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, sebze yetiştirerek koronavirüsten korunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yıl önce Karpuzatan, Beştepeler, Selçuklu Altınoluk ve Cırgalan mahallerinde emeklilerin toprakla zaman geçirmesi ve sebzelerini yetiştirmesi için 3 bin adet hobi bahçesi kuruldu. Emekli vatandaşlara kurayla 4 ile 10 yıl arasında kiralanarak teslim edilen hobi bahçeleri, salgın günlerinde yoğun ilgi gördü. Yılın her mevsimi açık olan hobi bahçelerine sabah 08.00'de gelen vatandaşlar, domates, salatalık, biber, fasulye, maydanoz ve nane gibi ürünleri yetiştiriyor. Özellikle koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla yaşlı vatandaşlar günlerinin çoğunu buralarda geçirerek, hastalıktan korunuyor.'HEM ÜRÜN YETİŞTİRİYORUZ HEM VİRÜSTEN KORUNUYORUZ'Her gün hobi bahçesinde üretim yapan Yaşar Müritsoy (74) pandemiden korunmak için hobi bahçesinin bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Müritsoy, "Hobi bahçelerimizde her şeyi üretiyoruz; patates ve ağaç haricinde her şeyi üretmek serbest. Ben bahçemde domates, salatalık ve biber başta olmak üzere birçok şeyi ürettim. Bahçeler birbirlerine 15 metre uzaklıkta. Herkesten uzakta, hem ürün yetiştiriyor hem de kendimizi virüsten koruyoruz" diye konuştu.

Bahçesiyle iç içe olduğu için kendisini huzurlu hissetini belirten Ömer Çalışkan (65) ise, "Belediyenin yaptığı bu hizmet biz emeklileri çok mutlu ediyor. Koronavirüsten korunmak toprakla iç içe olabilmek ve ömrümüzün son günlerini güzel geçirmek için hobi bahçelerine geliyoruz. Burada sebze üretiyoruz. Sosyal mesafenin çok iyi korunduğu hobi bahçeleri bizim için elzem bir yer oldu. Ben kronik kalp hastasıyım. Risk faktöründe olduğum için hobi bahçemde hem korunuyor hem de keyifli zaman geçiriyorum" dedi.