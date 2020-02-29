Salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

Şanlıurfa'da her gün binlerce yolcunun taşındığı otobüslerde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları artırıldı.

Salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

Şanlıurfa'da her gün binlerce yolcunun taşındığı otobüslerde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları artırıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Günde 180 bine yakın yolcu taşıyan belediye araçları, günlük olarak araç içi ve dışı temizlik çalışması yapılıyor. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttıran belediye, düzenli olarak araç içlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.


Araçlarda ve duraklarda temizlik


Belediye, oluşabilecek enfeksiyonların olası bir şekilde vatandaşları etkilememesi için sefer saatleri dışında bünyesindeki atölyelerde beklettiği araçlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bunun yanı sıra şehir merkezindeki 3 toplama merkezinde ve duraklarda çalışmalara devam ediyor.


Toplu taşıma araçların da seyahat yapan vatandaşlar, oluşabilecek salgın hastalıkların belediye ekipleri tarafından önceden önlem alınıp araçlarda temizlik çalışmaları yapıldığı için kendilerini güvende olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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