Salgın Hastalıklar Afrika'ya Yılda 2,4 Trilyon Dolar Kaybettiriyor

Afrika kıtasında çeşitli salgın hastalıkların her yıl ekonomiyi 2,4 trilyon dolar zarara uğrattığı bildirildi.

Afrika kıtasında çeşitli salgın hastalıkların her yıl ekonomiyi 2,4 trilyon dolar zarara uğrattığı bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Ağır bir Yük-Afrika'da Dolaylı Hastalığın Gidişatı" başlıklı raporda, Afrika'nın 47 ülkesini etkileyen çeşitli salgın hastalıkların yılda 2,4 trilyon dolara mal olduğu belirtildi.



Raporda, kıtadaki salgın hastalıkların neden olduğu mali zararın yarısının Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika ve Tanzanya'da gerçekleştiği ifade edildi.



Raporda, Afrika'da en az 400 milyon kişinin güvenli ve uygun fiyatlı ilaçlara erişemediğine işaret edildi.



DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, raporla ilgili yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin çoğunda bulaşıcı olmayan hastalıkların ekonomiyi daha çok zarara uğrattığını bildirdi.



Moeti, kıtada sağlık koşullarıyla ilgili 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşıldığı takdirde mali zararın yüzde 47'sinin önlenebileceğini kaydetti.

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