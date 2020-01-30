Salgın hastalıklara karşı okullar temizlendi - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelindeki okulları yarıyıl tatilinin bitimine az bir süre kala dezenfekte etti.



2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Küçükçekmece Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala, ilçe genelindeki okulların salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını tamamladı.



Öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ders yapması için çalışmalarını hızlandıran Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelindeki okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırladı. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; sınıflar, tuvaletler, lavabolar, spor salonları ve yönetim odaları dezenfekte edildi. Ekipler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere ilçede toplam 146 okulun ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirdi.



Okullar salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi



Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimi tarafından, ilçe genelindeki okullarda mikroplardan virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlama ile hastalık etkenlerini yok etmeye yönelik dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Küçükçekmece genelinde bulunan okullar, ibadethaneler, kamu kurumları ve diğer toplu kullanım alanları belediye ekipleri tarafından belirli periyotlarda düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. - İSTANBUL