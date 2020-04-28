SALGIN HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SALGIN HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de yapımına devam edilen salgın hastanelerindeki çalışmalar yakından görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da...
Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de yapımına devam edilen salgın hastanelerindeki çalışmalar yakından görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Hastanelerdeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çok sayıda işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatların yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor. Hastanedeki çalışmalar yakından da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:36 Kaynak: DHA
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