'Salgın henüz geçmedi' diyerek masayla önlem aldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde televizyon tamircisi, Korona virüs salgınının henüz geçmediğini ifade ederek, sosyal mesafenin korunması için dükkan kapısının girişine masa koydu.



Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde ev aletleri ve televizyon tamirciliğiyle uğraşan Erkan Kerimoğulları, baba mesleğini sürdürüyor. Covid-19 salgınına hassasiyet gösteren Kerimoğulları, tehlikenin bitmediğine vurgu yaparak, iş yerinin kapısına sosyal mesafe kuralına uyulması için masa koydu.



Tedbiri elden bırakmadığını ifade eden Kerimoğulları, "Tüm esnafımızın ve müşterilerimizin dikkatli olması lazım. Salgın kritik seviyede ve henüz geçmiş değil. Bazı arkadaşlar, bazı insanlar bunu ciddiye almıyor. Herkes tedbirini almalı, kurallara uymalı. Kendi çapımda aldığım tedbir kapsamında, müşteri kabul ederken, kapının önüne koyduğum masayla mesafe kuralına uyuyoruz. Bu şekilde temastan kaçınıyoruz. Hem müşterimizi hem de kendi sağlığımızı koruyoruz" dedi.



Dükkana gelen müşterilerden Oktay Bitgin de, Erkan Kerimoğulları'nın halk sağlığına önem vermesinin örnek bir davranış olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ