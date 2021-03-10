Salgın ile birlikte sağlık sigortalarına ilgi arttı - Son Dakika

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, salgın sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilginin arttığını belirterek, "2019 yılında 8 milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi, 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 milyar TL'ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52'lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor. Sektör verileri, salgın sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor." dedi.

Şencan, Anadolu Sigorta'nın 2020 yılı performansı ve 2021 beklentilerine ilişkin video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün bütün zorluklara rağmen iyi bir yıl geçirdiğini ifade ederek, daha salgın sürecinin başında hızlı adımlar attıklarını, şirketler, sigortalılar, iş ortakları ve acenteler tarafında tedbirler aldıklarını anlattı.

Elementer sigortanın 2020'yi önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 68 milyar lira prim üretimi ile kapattığını belirten Şencan, enflasyonun üzerindeki büyümenin sevindirici olduğunu söyledi.

Şencan, sigorta sektörünün bütün zorluklara rağmen 2,7 reel büyüme sergilediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigortalılarımız çok daha bilinçli hareket etmeye başladı. Burada yüzde 20'lik bir gelişme oldu. Yangın ve doğal afetlerde yüzde 25, kara araçlarında yüzde 14, kara araçları sorumluluk (trafik) branşında ise 9'luk gelişim sergilendi. Sektörün teknik karlılığı ilk defa salgının özellikle trafikte ve sağlıkta frekansları olumlu şekilde etkilemesinden dolayı faaliyetten de kar eder hale geldi. Rakamlara bakıldığında mali kar hariç, teknik kar yüzde 157'lik gelişme gösterdi. Bu son derece sevindirici."

Başkan yardımcılığını yaptığını Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) penetrasyonu artırma hedefinin bulunduğuna, penetrasyonun yüzde 2'ler seviyesinde olduğuna işaret eden Şencan, "Alınan önlemlerle penetrasyonun yüzde 3, daha da ileride özellikle OKS ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile yüzde 4,5'lere gelebileceğini düşünüyoruz. Daha gidilecek yol var." diye konuştu.

"Salgın sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı"

Mehmet Şencan, Anadolu Sigorta olarak geçen yıl şirketin prim üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 21,32 ile enflasyonun üzerinde bir artışla 8 milyar TL'ye ulaştığını aktararak, "Kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarında yüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık." dedi.

Anadolu Sigorta'nın 2020 sonu itibarıyla solo net karının 460 milyon TL, konsolide net karının ise 510 milyon TL olarak gerçekleştiğini bildiren Şencan, şunları kaydetti:

"Sektörün en yüksek paylı üretimine sahip olan kara araçları sorumluluk ve kara araçları branşlarında şirketimiz 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık."

Yurt dışına döviz üstünden gerçekleştirdikleri sigorta işlemleriyle Türkiye'ye döviz kazandırdıklarını ifade eden Şencan, buna istikrarlı şekilde devam etmeyi istediklerini söyledi.

Şencan, salgın sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilginin arttığını belirterek, "2019 yılında 8 milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi, 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 milyar TL'ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52'lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor. Sektör verileri, salgın sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor." diye konuştu.

"Sigorta sektörü yatırımlarıyla evden çalışma dönemine konforlu şekilde girdi"

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Şencan, salgın sürecinde sigorta sektörünün; deneyimleriyle, yatırımlarıyla evden çalışma dönemine konforlu şekilde girdiğini ve yatırımlarının meyvelerini aldığını söyledi.

Oto, konut ve iş yeri hasarlarında online hasar tespiti ile sosyal mesafenin korunmasını ve ekspertiz sürecinin hızlanmasını sağladıklarını aktaran Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri kullanarak tasarladığımız metal yakalı çalışanımız AS'lı ile Nisan 2020'den bu yana görüntüden hasar tahmini hizmeti veriyoruz. Bu sayede yakın çekilmiş araç fotoğraflarının hasar tespitini ve parça analizini yapabiliyoruz. Salgın riski nedeniyle evinden ayrılmak istemeyen veya aracını onarım için servise götürmeye vakti olmayan müşterilerimize yönelik Kapıdan Oto Servis uygulamamızı İstanbul içinde kalıcı hale getirdik.

Salgın döneminde hayata geçirdiğimiz Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ürünümüz tamamen dönemin ihtiyaçlarından yola çıkılarak tasarlandı. 18-35 yaş arası tüketicilere hitap etmek amacıyla juno'yu hayata geçirdik. Cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmeti sunan mobil uygulamamız 'juno'yu, önümüzdeki günlerde evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, ezber bozan diğer servisler ile de zenginleştirmeye devam edeceğiz."

Şencan, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi'nde yeni bir döneme geçtiklerini ifade ederek, bunlarla ilgili riskler içerdiği düşünülen alanlarda sigortalama ve yatırım faaliyetlerinde bulunmayacaklarını taahhüt ettiklerini söyledi.

Salgın sonrası dönemde de uzaktan çalışmanın süreceği hibrit çalışma modellerini incelediklerini belirten Şencan, Yargıtay'ın mortalite tablosu kararına ilişkin soru üzerine, bu kararı olumlu gördüğünü ve bu konuda iyimser olduğunu aktardı.

"Gençlerin iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak için Genç Anadolu projesini başlatıyoruz"

Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu da salgın sürecinde dijital uygulama ve hizmetleri çalışmalarının odağına aldıklarını belirterek, "İnsan kaynakları alanında 'Biz Bize' mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yarattık." dedi.

Sabancı Üniversitesi danışmanlığında her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşların iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak için Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu/Young Vision programını başlattık. Daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyoruz. Anadolu Sigorta'nın şu andaki çalışan sayısı 1.402 kişi ve bunun yüzde 51'ini kadın çalışanlar oluşturuyor. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43'ünü kadın yöneticiler oluşturdu.

Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına ve pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için ise Genç Anadolu projesini başlatıyoruz. Bu proje ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Tiryakioğlu, Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptıkları iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürdüklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women'ın ortaklığındaki Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'nin imzacısı olduklarını hatırlatan Tiryakioğlu, "Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık." dedi.