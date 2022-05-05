Salgın Kontrol Önlemlerinin Uygulandığı Beijing'de İnsanlar Tatilde Kırsal Bölgelere Akın Etti - Son Dakika

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de çapraz bulaşmayı önlemek uygulanan Kovid-19 önlemlerinin artırılmasıyla Çarşamba günü sona eren 5 günlük İşçi Bayramı tatili sırasında en fazla kırsal bölgelere geziler tercih edildi. Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Beijinglilerin tatildeki seyahat tercihleri arasında kentteki parkları ziyaret etmek, manzarasının güzelliğiyle ünlü kırsal alanlarda bisiklet sürmek, kamp ve tur yapmak ve oda kahvaltılı konaklama tesislerinde kalmak yer alırken kentin banliyö bölgeleri olan Yanqing, Pinggu ve Miyun en fazla tercih edilen üç destinasyon arasında yer aldı. Tatil sırasında kentte 3 milyon turist kayda geçti ve toplam turizm geliri 1,58 milyar yuana (yaklaşık 238,9 milyon ABD doları) ulaştı.

Virüsü engellemeye yönelik önlemler tatil sonrasında uygulanmaya devam edecek; bu kapsamda gösteri mekanları ve diğer eğlence alanları, internet kafeler ve iç mekandaki spor merkezlerinin faaliyetleri askıda olmaya devam edecek ve iç mekandaki manzara noktaları ve kütüphaneler, kültür merkezleri, sanat galerileri ve diğer halka açık kültürel mekanlar kapatılacak. Parklar ve dış mekandaki manzaralı mekanlarda ziyaretçi sayısı, normal kapasitelerinin yüzde 50'siyle sınırlandırılacak.

Tatil sırasında Beijing'de kültürel mekanlardaki yüzlerce gösteri ve binlerce performans iptal edildi. Öte yandan Ulusal Performans Sanatları Merkezi'ndeki bir konser, Ulusal Müze'deki eski eser sergileri ve Çin Ulusal Resim Akademisi'nin Sanat Müzesi'nde koleksiyonu yapılan sanat eserleri gibi bazı gösteri ve performanslar çevrimiçi platformlar aracılığıyla yayınlandı.