Salgın mağduru 190 Avustralya vatandaşı tahliye uçuşuyla ülkelerine dönüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen 190 Avustralya vatandaşı, özel seferle 21.40'ta Avustralya'nın Darwin kentine hareket edecek.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede bulunan 190 Avustralya vatandaşı, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada görevliler tarafından bilet işlemleri ve sağlık ekiplerince PCR testi yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formları doldurularak ateşleri ölçüldü.

Bilet ve check-in işlemleri tamamlanan 190 Avustralya vatandaşı, Avustralya'nın Qantas Havayolları'na ait özel tahliye seferiyle Türkiye saatiyle 21.40'ta Darwin'e gitmek üzere havalanacak.