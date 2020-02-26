Salgın Meksika’da fabrika kurduracak - Son Dakika
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Salgın Meksika’da fabrika kurduracak

1 saat önce

Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.

Salgın Meksika’da fabrika kurduracak, System.String[]

Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Selimpaşa, Meksika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:01 
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