Salgın Meksika’da fabrika kurduracak
1 saat önce
Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.
Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:01
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