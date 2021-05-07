Süleymanpaşa Belediyesi Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurum binaları, sağlık tesisleri, duraklar, yeşil alanlar gibi insan yoğunluğu olan alanlarda sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek toplu konut alanları ile iş merkezlerinde de çalışma yapıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler tarafınca özenle sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilçede salgının bulaşma hızının düşürülmesine katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezi üzerinden ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden taleplerini iletebileceğini belirtti.

Vatandaşları kurallara uyma konusunda duyarlı olmaya davet eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa Belediyesi olarak koronavirüs illeti ile mücadelemize gece gündüz demeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan alanların korona virüsten arındırılması için ekiplerimizce dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarımızı her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında değindiği maske, mesafe, temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatarak vatandaşlarımızı koronavirüs ile mücadelede duyarlı olmaya davet ediyorum. Bizler virüsle mücadelede elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Hemşerilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu virüs illetinden hep birlikte mücadele ederek, eski güzel günlerimize kavuşacağız."