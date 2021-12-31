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Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı

31.12.2021 21:04

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caddelerdeki trafik akışı Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması Polisin caddedeki vatandaşları uyarması Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Caddelerdeki trafik akışı

Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması

Polisin caddedeki vatandaşları uyarması

Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, pek çok yerde yeni yıl kutlamaları son derece bulaşıcı omicron varyantı nedeniyle iptal edildi.

Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı
Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı
Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı

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Endonezya, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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