GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Caddelerdeki trafik akışı
Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması
Polisin caddedeki vatandaşları uyarması
Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, pek çok yerde yeni yıl kutlamaları son derece bulaşıcı omicron varyantı nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı - Son Dakika