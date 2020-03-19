Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı - Son Dakika
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Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı

6 saat önce

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri uzatıldı, System.String[]

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.


Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan bitkisel üretime yönelik tarımsal destekleme başvurularının alınmasına il ve ilçe müdürlüklerimizce devam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre 'dünyada pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma gelmesi üzerine, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla bitkisel üretim destekleme başvuru tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır. 2019 Üretim Yılı Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği Başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine; 2019 Üretim Yılı Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Başvuruları 29 Mayıs 2020 tarihine; 2019 Üretim Yılı İyi Tarım ve Organik Tarım Desteği Başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca; 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını güncellemek veya yeni kayıt yapmak isteyen üreticilerimizin, başvuru evraklarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine teslim etmek şartı ile başvurularını e-devlet üzerinden veya çiftçilere hizmet veren https//eciftci.tarbil.gov.tr adresinden yapmaları mümkündür" denildi. - KIRKLARELİ

Bekir Pakdemirli, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:50 Kaynak: İHA

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