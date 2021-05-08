Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım - Son Dakika

Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım

08.05.2021 10:03

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ünlü oryantal Didem Kınalı, geçtiğimiz gün Cihangir'deki evinin önünde kameralara yansıdı. Salgın nedeniyle iş yapamadığını ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Kınalı, "Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım ama geri dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce İbo Show'daki dans performansıyla tanınan oryantal Didem, geçtiğimiz gün köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında basın mensuplarıyla karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, ekonomik krize girdiğini anlattı.

"KİRA VE FATURALARIM ÖDENSİN DİYE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTI "

Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.

"HİÇ GELİRİM YOK"

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

"ÇALIŞMADIĞIM HALDE 20 BİN TL VERGİ ÖDEMEM İSTENDİ"

Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım. Benim tek işim dans etmek. 1 yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL'lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım

didem kınalı, Koronavirüs, E Devlet, Kınalı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (18)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü         
09:36
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement