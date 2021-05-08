Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım

Yıllar önce İbo Show'daki dans performansıyla tanınan oryantal Didem, geçtiğimiz gün köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında basın mensuplarıyla karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, ekonomik krize girdiğini anlattı.

"KİRA VE FATURALARIM ÖDENSİN DİYE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTI "

Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.

"HİÇ GELİRİM YOK"

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

"ÇALIŞMADIĞIM HALDE 20 BİN TL VERGİ ÖDEMEM İSTENDİ"

Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım. Benim tek işim dans etmek. 1 yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL'lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?" ifadelerini kullandı.