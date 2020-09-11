Salgın nedeniyle depoda çalışan arkeologlar fosil temizliği sırasında yeni türe ait diş buldu - Son Dakika

Salgın nedeniyle depoda çalışan arkeologlar fosil temizliği sırasında yeni türe ait diş buldu

Çankırı'da, 2001 yılından beri kazı çalışması yapılan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde 19 yıl aradan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kazı çalışması gerçekleştirilemeyince ekip depo çalışmalarına yöneldi.

Salgın nedeniyle depoda çalışan arkeologlar fosil temizliği sırasında yeni türe ait diş buldu, System.String[]

Çankırı'da, 2001 yılından beri kazı çalışması yapılan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde 19 yıl aradan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kazı çalışması gerçekleştirilemeyince ekip depo çalışmalarına yöneldi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülen çalışmalar, bu sezon sadece kazı evi fosil deposu ve laboratuvar ortamında yapıldı.

Eldivan yolu Aşağıyanlar köyünde bulunan Çorak Yerler Araştırma ve Kazı Merkezi'nde yaklaşık 8-9 milyon yıllık çok sayıda fosil, temizlenip arşivleniyor.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 12 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle arazi çalışması yapamadıklarını ama bunun çalışmak için kendilerine engel olmadığını belirten Sevim Erol, "Bu yıl depo çalışması yaptık ve çok da verimli oldu. Hem yayına yönelik hem de depomuzda yıllardır çıkardığımız fosillerin ince temizlikleri, onarımı, korunması, arşivlenmelerinin daha dikkatli bir şekilde üzerinden geçerek bu yıl ki sezonu tamamlıyoruz." diye konuştu.

"Çalışmalarımız çok verimli geçti"

Yıllardır yapılan kazı çalışmaları sırasında 30'un üzerinde hayvan türüne ait 4 bin civarında numaralı fosil buluntu ele geçirdiklerini belirten Sevim Erol, "Bu yıl çalışmalarımız çok verimli geçti. Araziye gitmiş olsaydık belki bu yıl yapmamız gereken bilimsel çalışmalarımızı tamamlayamamış olabilirdik. Bir ayı geçkin bir süredir bilimsel çalışmaya yönelik hem fosillerin korunması ve sağlamlaştırılması için hem de yayın taraması ve hazırlaması üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sezonu tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kazı yapmadan yeni bir türe ait diş bulundu

Geçen sezon çıkarılan fosillerin etrafındaki sedimanlar (tortul kayaç) temizlenirken önemli bir iri ayıya ait üst çene dişi bulduklarını belirten Sevim Erol, şöyle devam etti:

"Bu bizim için bir sürpriz oldu, çünkü bu türe ait fosil buluntu Türkiye'de sadece bir yerde vardı, Çorakyerler ikincisi oldu, bu nedenle önemli bir buluntu. Ayı türüne ait buluntu 19 yıllık sezon süresince ilk kez bulunuyor. Zaman zaman kazı alanında zarar görmemesi için sedimanlarla çıkardığımız bazı fosilleri kazı evine getirip burada temizlemekteyiz. Geçen sezon alçıya alıp çıkardığımız bir gergedan kafa iskeletinin temizleme işlemlerini tam bitirememiştik. Bu yıl çalışmaya başladığımızda ilk işimiz bu fosili temizlemek ve restore etmek oldu. Bu işlemleri yaparken ayı dişini bulduk. Fosillerin dikkatle ve titizlikle temizlenmeleri esnasında fosillerin etrafındaki sedimanlardan zaman zaman tanımlanamayacak düzeyde küçük kemik parçaları çıkmaktadır. Ancak bu seferki diş buluntusu son derece önemli ve böylece Çorakyerler Türkiye'de bu türün bulunduğu ikinci lokalite olmuştur."

- Çorakyerler'den çıkarılan fosiller yaklaşık 10 milyon yıl önce yaşamış hayvan türlerine ait

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan fosillerin hepsinin aynı dönemde yaşamış hayvanlara ait olduğunu vurgulayan Sevim Erol, şunları kaydetti:

"Her geçen gün çıkan yeni buluntular lokalitenin 10 milyon yıl kadar geriye gidebileceğini göstermektedir. Geniş bir zaman aralığında yaşamış olan bu hayvanlar, Çankırı ve çevresinde yaşanmış olan kuraklaşma krizinden önce yaşamışlardır ve aslında son yıllarda bulduğumuz yeni türler bize bu hayvanların Asya'dan bir göçle buraya gelmiş olabileceğine ilişkin ipuçları veriyor. Her yeni buluntu bize yeni bilgiler sunuyor. Her geçen yıl da yeni bir buluntuyla karşılaştığımız için fauna çeşitliliğini tam olarak ortaya koyabilmek için ve dünyada ender rastlanan ve yol kenarında yer alan bu fosil lokalitesini korumak için kazılara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorak Yerler'e özgü 7 tür olduğunu, bu türlerin sadece Çankırı ve çevresine özgü türler olup yeni isimler alarak yayınlanacağını aktaran Erol, şu bilgileri paylaştı:

"Genellikle kazı yapılan illerde yerel yönetimlerce kültüre, turizme, kazılara yönelik yardımlar yapılır. Ancak Çorakyerler ekibi yıllardır kazı çalışmalarıyla geçirdiği Çankırı'da bu ve benzeri yardımlardan şimdiye kadar ne yazık ki yararlanamamıştır. Biz çalıştığımız ili hem bilimsel hem de farklı açılardan dünyaya tanıtmaktayız. Çorakyerler lokalitesi şu anda dünyanın sayılı lokaliteleri arasında yerini aldı. Kazı çalışmalarından ele geçen fosillerin teşhir edileceği ve bilimsel çalışmaların yürütülebileceği bir fosil müzesinin olması, Çankırı'ya turizm açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Biz bilimsel çalışmalarımızı yapıyoruz ama Çankırı için de bir şeyler yapmak lazım. Bu kadar zengin bir doğa tarihine sahip olan bir ilde bir doğa tarihi müzesinin olması gerekir diye düşünüyoruz."

Ankara Üniversitesi, Sevim Erol, Çankırı, Fosil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın nedeniyle depoda çalışan arkeologlar fosil temizliği sırasında yeni türe ait diş buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak         
13:15
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı         
11:36
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 17:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın nedeniyle depoda çalışan arkeologlar fosil temizliği sırasında yeni türe ait diş buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei