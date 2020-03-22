Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor - Son Dakika
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Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor

28 dakika önce

KORONAVİRÜSE karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı.

KORONAVİRÜSE karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı. Evden çıkmayan komşuları için günlük market alışverişlerini yapmaya başlayan Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yetkililer ve vatandaşlar önlemini artırdı. Vaka sayısının günbegün arttığı salgına karşı en riskli olan gruplar da kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar. Hem yetkililer, hem de uzmanlar evlerinden çıkmamaları ve kişisel temizliğe dikkat etmeleri için sürekli uyarılarda bulunulurken, dün akşam saatlerinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına dönüştü. Vatandaşlar da sokağa çıkmayıp, evlerinde vakit geçirmeye başladı.

Karşıyaka Atakent Mahallesi'nde oturan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay da önlem amacıyla evlerinden çıkmayan yaşlı komşuları için bir iyilik hareketi başlattı. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Sağay, iki oğlunun da desteği ile apartman girişine astığı, 'Apartmanımızdaki 60 yaş üzerinde ve rahatsızlığı olan varsa alışverişlerini yapabiliriz. İhtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeyin' yazılı not ile market alışverişleri için gönüllü olacağını duyurdu. Telefondan ihtiyaçlarını öğrendiği yaşlı komşuları için maske ve eldiven takarak market alışverişi yapan Sağay, ürünleri bazı komşularına kapıdan verirken, kronik hastalığı olanlar için ise kapıya bırakıyor.

Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olduğunu anlatan Ebru Atilla Sağay, "Son günlerde karantina haberlerini duyunca, halkın birçok kesiminden insanın ne yapacağını dert ettim. Sonra, ilk önce insan kendi apartmanından başlamalı diye düşündüm. Komşularımın biraz güvene ihtiyaçları var. Çoğunun hastası var, çocukları uzakta. Benim oğullarım yanıma geldi. Onlara da örnek olmam gerekiyor. Böyle kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Bir yazı yazıp apartmanın girişine attım. Herkes çok mutlu oldu ve beni arayıp tebrik etti. 3 gündür bana alışveriş listelerini veriyorlar ve ben markete gidip onlar için alıyorum" dedi.

'UMARIM BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Mahalle esnafının da tepkisinin çok güzel olduğunu söyleyen Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum. Umarım koronavirüs salgınını birlikte atlatacağız, çünkü birlikte atlatılacak bir durum. Diğer apartman yöneticileri de bizi örnek almaya başladı. Bence yapılması gereken bir şeydi bu. Materyalist bir hayatımız var, aslında öyle olmadığını bir karantina zamanı, bir salgın zamanı daha iyi anlıyor insan. Ben bencillik virüsünün daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Herkes kendini düşünürse hayat hiçbir şekilde devam etmez. Bu iyilik virüsünün yayılması burada başarılı oldukça, diğer mahallelere de örnek olabiliriz" diye konuştu.

'BÖYLE BİR İLGİ ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ'

Yalnız yaşayan Feride Çubukçu (71), "Bütün gün sokaklarda olan ben şimdi evdeyim. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz, ev işlerini yapıyoruz. İlaçlarımızı, vitaminlerimizi alıyoruz. Ebru bizi çok duygulandırdı. Oğlum İzmir dışında yaşıyor ve benim için çok telaşlanıyordu. Böyle bir ilgi çok hoşumuza gitti. İnsanı yalnız hissettirmiyor. Bir şey gerektiğinde Ebru'yu arıyorum. Dün tavuk istemiştim ve marketten aldı getirdi" dedi.

Sağay'ın annesi Asuman Atilla (70) ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Apartmanda evden çıkamayan bir sürü yaşlı var. Gençlerimizin yaşlılarımıza yardımcı olmasına çok seviniyorum. Bu dönemde birbirimize yardım etmeliyiz. Kızım da yapılması gerekeni yapıyor" diye konuştu.


- İzmir
Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor
Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:54 Kaynak: DHA

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