Salgın nedeniyle dışarı çıkmadı, 50 yılık evini onardı - Son Dakika

Salgın nedeniyle dışarı çıkmadı, 50 yılık evini onardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu (63), 'evde kal' çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde tek başına yaşadığı 50 yıllık evini onardı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu (63), 'evde kal' çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde tek başına yaşadığı 50 yıllık evini onardı. Uzun yıllar sonra tekrar göç ettiği Derik'e dönen Sabuncu, "Atalarımız da hep çalışıyorlardı. Bir şeyler üretmek lazım, insanlığa, doğaya, hayvanlara her şeye bir fayda çalışmakla olduğuna inanıyorum" dedi.

Derik'ten 39 yıl önce İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 7 yıl önce ata mesleği sabun üretimini sürdürmek, yıkılmaya yüz tutan bağ ve bahçelerine bakmak için ailesini bırakıp, ilçeye döndü. 7 yıldır yaşadığı Derik'te, İstanbul'daki ailesinin sadece özel günlerde ziyaret ettiği Sabuncu, salgın sürecinde çağrılara uyarak evde kaldı. Zekeriya Sabuncu, bu dönemde babadan kalma 50 yıllık evini onardı.Sabuncu, evinde yaptığı onarım çalışmasında odalarında sabun ve şarap üretimi yapılan yerler, misafir odası gibi birçok yenilik yaptı. Babadan kalma 50 yıllık evin onarım çalışmasının 3 ay sürdüğünü söyleyen Sabuncu, "Yalnız yaşadığım evin bir bölümünü atölye olarak ayırdım. Bağ bozumu döneminde bağ bahçeden getirdiğim üzümleri burada şarap yapıyorum. Ayrıca sabun ve nar ekşisini de yapıyorum. Atalarımız da hep çalışıyorlardı. Bize hep 'Siz ilçeden gittiniz bereket kalmadı' diyenler çok oluyordu. Oysa hareket bereket getirir, boş durmamak gerekir. Bir şeyler üretmek lazım, insanlığa, doğaya, hayvanlara her şeye bir fayda çalışmakla olduğuna inanıyorum" dedi.

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek


İstanbul, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salgın nedeniyle dışarı çıkmadı, 50 yılık evini onardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:18 Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 13:03 AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? 12:46 Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:19 3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:21 Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
13:18
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
13:03
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
12:46
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
12:42
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
12:37
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
12:19
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
12:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 14:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın nedeniyle dışarı çıkmadı, 50 yılık evini onardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]