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Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere "Lütfen aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere "Lütfen aşı olun" çağrısı

06.09.2021 12:17

Amasya'nın Suluova ilçesinde salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan gelin ve damat, davetlilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaları çağrısında bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan gelin ve damat, davetlilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaları çağrısında bulundu.

İlçedeki düğün salonunda dünyaevine giren Ahmet Genç (27) ve Semra Yıldız'ı (25) davetliler yalnız bırakmadı.

Davetlilere düğün salonuna kurulan sinevizyon sisteminden entübe olan Kovid-19 hastaları ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı olun" mesajı izlettirildi.

Gelin ve damat, salgın nedeniyle düğünlerini 1,5 yıl ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, davetlilere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Damat Ahmet Genç, AA muhabirine, bazı insanlar aşı konusunda ihmalkar davrandıkları için kendileri gibi yüzlerce çiftin düğünlerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Genç, "Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen aşılarınızı olun. Salon sahibimiz de gelen davetlilerimize bir video izleterek davetlilerimizi bilgilendirdi, kendisine çok teşekkür ederiz." dedi.

Düğün salonunun sahibi Mustafa Çolak da "Valiliğimiz ve kaymakamlığımızdan bizlere ulaşan tedbir kuralları çerçevesinde faaliyetlerimize başladık, ayrıca daha da etkili olması açısından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili ve aşı olmayarak hastalığı ağır geçiren hastaların açıklamalarından bir kesit oluşturduk ve davetlilere özellikle izletiyoruz." diye konuştu.

Düğün sahiplerinin davetlileri Kovid-19 konusunda uyarmakta zorlandıklarını ifade eden Çolak, "Bizler de gelen misafirlerimizi bakanımızın açıklamaları ile karşılıyoruz. Çok da etkili oldu. Misafirlerin fiilen kurallara daha çok uyduğunu gördük ve misafirleri aşıya yönlendirdik."dedi.

Düğün sektörünün binlerce kişiye istihdam sağladığına işaret eden Çolak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl farklı bir uygulama ile maske, mesafe ve hijyen için uyarmıştık, şimdi ise davetlilerin aşıya karşı dikkatini çekmek istedik. Bu sektörden geçimini sağlayan aşçı, fotoğrafçı ve garson gençlerimiz var, onların da ekmeklerine mani olmamak adına lütfen aşılarımızı olalım."

Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere Lütfen aşı olun çağrısı
Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere Lütfen aşı olun çağrısı
Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere Lütfen aşı olun çağrısı
Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere Lütfen aşı olun çağrısı

COVIRAN Bereket, Suluova, Amasya, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın nedeniyle düğünlerini ertelemeli yapan çiftten davetlilere 'Lütfen aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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