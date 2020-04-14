Salgın nedeniyle evden çıkamadı, kuşlar için yuva yapıp ağaçlara astı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Rıdvan Akkurt (30), kuşlar için ahşaptan yuva yaparak, bahçesindeki ağaç dallarına astı.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt (30), koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmıyor. Evde kaldığı süre içerisinde bahçe işleri ile uğraşan Akkurt, havların ısınmasıyla birlikte bahçesine birçok kuş türünün geldiğini söyleyerek, tahta ve sunta malzemeleriyle yuva yaptı.

Salgın hastalık nedeniyle evinden çıkamadığını söyleyen Akkurt, "Bu salgın hastalığı nedeniyle evden çıkamıyoruz. Evden çıkmadığımız için de çok sıkılıyoruz. Sürekli bağ bahçe işleriyle ilgileniyorum. Bahçemiz büyük olduğu için birçok kuş türü de buraları tercih ediyor. Bende boş zamanımı değerlendirmek için ağaç dallarına konan kuşlar için yuva yapmaya karar verdim. Elimde fazlaca bulunan tahta ve sunta parçalarıyla kuşlar için yuvalar yaparak, ağaç dallarına astım" dedi.