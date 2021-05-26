Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu - Son Dakika

Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu

26.05.2021 16:38

Rizeli Resul Çakır ile Azeri Gülyanak Yekayeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bazı hukuki nedenler nedeniyle bir yıl süren ayrılığın ardından Vali Kemal Çeber'in girişimleri sonucu bir araya gelerek nikah masasına oturdu.

Rizeli Resul Çakır ile Azeri Gülyanak Yekayeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bazı hukuki nedenler nedeniyle bir yıl süren ayrılığın ardından Vali Kemal Çeber'in girişimleri sonucu bir araya gelerek nikah masasına oturdu.

Rizeli Resul Çakır, geçen yıl sosyal medya üzerinden tanıştığı Azeri Gülyanak Yekayeva ile bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine iki aile de görüntülü görüşerek çocuklarının düğünü için tarih belirledi.

Çakır ailesi, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı döneme denk gelen 13 Mart 2020'de, Resul ve Gülyanak'ın düğünü için Azerbaycan'a gitti.

Düğünün ardından Çakır ailesi, salgın döneminde yurt dışında bulunan diğer Türk vatandaşları gibi ülkeye geri getirildi, Gülyanak Yekayeva'ya ise resmi nikahı olmadığı için Azerbaycan'da kaldı.

Daha önce geldiği Türkiye'de kalma süresini geçirmesi nedeniyle sınır dışı kararı olan gelinini getirtmek için çabalarından sonuç alamayan baba Hasan Çakır, Rize Valisi Kemal Çeber ile görüşerek yardım istedi.

Çeber, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve büyükelçilikle görüşerek sorunun çözüme kavuşması için girişimlerde bulundu.

Yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye getirilen Gülyanak Yekayeva ile Resul Çakır için resmi işlemlerin ardından Valilik Mavi Salon'da nikah töreni düzenlendi.

Vali Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber ve Göç İdaresi İl Müdürü Serap Aydın'ın şahitliklerini yaptığı çiftin nikahını, Rize Nüfus Müdürü Enes Tüfekçi kıydı.

Vali Çeber, burada AA muhabirine, salgın döneminde aşk ve sevdanın en iyi Gülyanak ile Resul'ün hikayesi üzerinden anlatılabileceğini söyledi.

Çakır ve Yekayeva ailelerinin önce düğün, sonra nikah planladığını ancak salgın nedeniyle işlerin planlandığı gibi gitmediğini belirten Çeber, çiftin bir yıldır sorunları aşamadığını anlattı.

"Bizim örfümüz, adetimiz aile birliği üzerinedir"

Çeber, aile konuyu kendilerine taşıyınca çözüm arayışına girdiklerini aktararak, "Biz de etkilendik. Birbirini seven ve kavuşamayan iki genç var. Bizim örfümüz, adetimiz aile birliği üzerinedir." ifadesini kullandı.

İlgili kurumlarla görüşerek çözüm aradıklarını dile getiren Çeber, Gülyanak'ın geçmişte Türkiye'de kalma süresini bir ay geçirdiği için sınır dışı kararı olduğunu, bunun dönüşü için hukuki engel oluşturduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Gence Başkonsolosluğunun bu işe dört elle sarıldığını vurgulayan Çeber, "Sorunlar aşıldı ve yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldi. Pandemi dönemi aşkının meyvesi olan imzaları attık. Pandemi dönemi üzerine bir aşk, sevda senaryosu yazılacak, bir film çekilecekse Resul ile Gülyanak'ın güzel bir hikayesi var." diye konuştu.

"Rüyada gibi hissediyorum kendimi"

Gülyanak Çakır ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Zor bir yıl geçti ve çok şükür sonunda başardık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Resul Çakır ise çok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Sabrın sonu selamettir derler ya. Şimdi böyle bir mutluluğu yaşadığım için rüyada gibi hissediyorum kendimi. Dizilerdeki gibi." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu
Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu
Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu
Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu

Azerbaycan, Evlilik, Türkiye, Azeri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Salgın nedeniyle kavuşamayan Rizeli Resul ile Azeri Gülyanak nihayet nikah masasına oturdu - Son Dakika


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