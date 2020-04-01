Salgın nedeniyle Londra'daki eşinin yanına gidemeyen Atilla Saral çiftliğinin kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Salgın nedeniyle Londra'daki eşinin yanına gidemeyen Atilla Saral çiftliğinin kapılarını açtı - Son Dakika Magazin

Salgın nedeniyle Londra'daki eşinin yanına gidemeyen Atilla Saral çiftliğinin kapılarını açtı

6 saat önce

Londrada yaşayan oyuncu ve model Atilla Saral, Çanakkalenin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki evini kontrol etmek için Türkiyeye döndü.

Salgın nedeniyle Londra'daki eşinin yanına gidemeyen Atilla Saral çiftliğinin kapılarını açtı, System.String[]

Londrada yaşayan oyuncu ve model Atilla Saral, Çanakkalenin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki evini kontrol etmek için Türkiyeye döndü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurt dışı uçuşları durdurulunca Londraya dönemedi. İki haftadan beri Ayvacık'taki evinde 'Siyah' ve 'Pako' isimli köpekleriyle yaşayan Saral, evinin kapılarını DHA'ya açtı. Denize sıfır 8,5 dönümlük arazisi üzerine 16 yıllık emeğiyle plaj ve konaklama tesisi kurarak kiraya veren ve kendisi de burada yaşayan Saral, burada izole bir yaşam sürdüğünü söyledi.


Kendisi gibi oyuncu olan eşi İnci Türkay ile birlikte, oğulları Ali'nin eğitimi nedeniyle yaklaşık 3 sene önce Londraya gittiklerini söyleyen Atilla Saral, "Zeytinlerin budanması, ilaçlanması, toplanması, sıkılıp, yağlarının alınması gerekiyor. Onlar için geldim. Fakat bu koronavirüs belası büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı. Biz de herkes gibi çok fark edemedik. Bir anda oldu. Ben kaldım, gidemedim. Onlar da Londrada kaldı. Sürekli telefonla haberleşiyoruz dedi.


AİLEMDEN AYRIYIM'


Koronavirüs salgınının yaşamı çok kötü etkilediğini belirten Atilla Saral, "Herkes kendisini bir kutuya kapattı, bildiğin bir 'koronafobi' diye bir şey başladı insanlarda. Bu daha da büyüyebilir. O yüzden 1-2 hafta daha sabretmeliyiz. Tedavi yöntemleri çıkacak diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Öyle umut ediyorum. Ben de şu anda eşimden ve çocuğumdan ayrıyım. Çekirdek ailemden ayrıyım. Diğer ailemden de ayrıyım. Bu da bizi üzüyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. Gitmememiz gerekiyor diye konuştu.


Koronavirüs salgını başlamadan önce de evinden 15 günde bir dışarıya çıktığını ve Ayvacık'a giderek, genel bir alışveriş yapıp döndüğünü anlatan Atilla Saral, tavuklarının olduğunu, bahçesinde sebze yetiştiğini belirterek, pazardan sadece ekmek aldığını söyledi. Yemekleri kendisinin aldığını belirten Saral, Yemekleri kendim yapıyorum. Peynirimizi köyden alıyoruz. Sütümüzü alıp, yoğurdumuzu yapıyoruz. İdare ediyorum ve hiçbir sıkıntım yok. Beni ilk bekleyen zaten köpeklerim. İkisi de dışarıda kalmıyorlar. Evin içinde kalıyorlar. Yazın dışarıda kalıyorlar. Her sabah onlarla güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Yaz olduğu zaman burası 80-90 kişilik bir işletme, bir plaj. Sanat camiasından çok fazla misafirlerimiz geliyor. Yapımcılarımız, yazarlar, yönetmenler, herkes burada. Sessiz, sakin burada bizim bir işletmemiz var. Kiracılarımız işletiyor. Bizim de eşimiz, dostumuz eksik kalmıyor. Burada böyle bir vakit geçiriyoruz" dedi.


'BENİM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM ÇOK KUVVETLİDİR'


Bağışıklık sisteminin çok kuvvetli olduğunu belirten Saral, bunun sebeplerini ise şöyle açıkladı:


Sürekli toprakla iç içeyim. Yani köpeklerle, toprakla, bitkiyle. Canım sıkıldığı zaman daldan zeytin yaprağını alır yerim. Oynarken çiğnerim gider. Toprakla uğraşırım. Şu anda sürekli başladık el yıkamaya, yapılması gerekiyor diye. Bu arazide görmüş olduğun her şeyi kendim yaptım. Çimleri ben biçiyorum. Otları sırt aletimle kesiyorum. Çiçekleri ben buduyorum. Gübrelerini veriyorum. Sulamalarını yapıyorum. Çitleri boyuyorum. Burada iş bitmez. Zeytinler toplanıyor, yağımızı alıyoruz. Onları dağıtıyoruz. Mandalina ve meyveler var, onlarla uğraşıyorum. Televizyonla çok bağlantım yok. Sosyal medyaya da son zamanlarda bakıyorum. Komik bir şeyler buluyorum. Telefon kullanmayı çok fazla bilmiyorum, yani o sistemlerini. Ben saat 06.00da uyanıyorum. O saatte uyandığım için de beni saat 20.00den sonra kimse aramaz. 21.00 gibi uyurum"


'EN BÜYÜK İSTEĞİM SALGININ SON BULMASI


Şu an en büyük isteğinin salgının son bulması olduğunu belirten Atilla Saral, bin an önce ailesinin yanına dönmek istediğini ifade etti. Saral, Ülkemin her karışını, her şehrini birbirinden daha çok seviyorum. Çünkü ben yıllarca belgesel de çektim. Gezdim, karavanla şehirleri dolaştım. Ülkemin insanını seviyorum. Karadenizin insanını seviyorum. Güney Doğuyu, Egeyi, Akdenizi seviyorum. Her biri ayrı bir kültür. Çerkez, Laz, Kürt, Ermeni, Yahudi, Egelisi, Boşnağı; o kadar güzel ki, böyle bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Büyük bir zenginlik, büyük bir kültür zenginliği, her anlamda zengin bir ülkeyiz. Ben bu ülkeden başka bir ülkeyi düşünemem. Benim dönüp dolaşacağım yer yine burası" dedi.


'EŞİM İNCİ, TÜRK AİLELERİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERİYOR'


Londraya gitme nedeninin ailesi olduğunu söyleyen Saral, "İyi eğitim alabileceğini düşündü oğlum ve orayı tercih etti. O ne tercih ediyorsa, ona saygı duymak gerekiyor. Eşim İnci başvurularında çok başarılı oldu. Formlarda, yapmak istediklerini anlatma şekliyle bize bu hakkı verdiler. 'Evet siz gelebilirsiniz' dediler. Baştan sona İncinin başarısıdır. İnci yıllarca Sihirli Annem'de oynadı. Çocuklar ona aşık. Onun zamanındaki çocuklar şimdi büyüdü, anne oldular. Onlar, çocuklarını İncinin drama okuluna gönderiyorlar. İnci orada eğitim, algılama dersleri veriyor. 7-8 tane sınıfı var. Orada yaşayan Türk ailelerin çocuklarına eğitim veriyor dedi.


'ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI'


Koronavirüs salgınına karşı herkesin çaba gösterdiğini kaydeden Saral, "Çok geç kalmadık, bazı olaylarda, 'Geç kalındı' deniyor ama bence çok geç kalınmadı. Başarılı bir süreç götürdük. Bundan sonra da götüreceğimize inanıyorum. 7den 70e herkes çabalıyor. Bağış kampanyaları düzenleniyor. Olması gerekenler yapılıyor. Herkesi sonuna kadar alkışlıyorum. Üzerime düşen bir görev olsa yapacağım, ama buradan da çıkamıyoruz. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Sadece görevim herkese sabır, sağlık dilemek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın başlattığı bağış kampanyasına tabiİ ki destekliyorum. Şimdi birlik, beraberlik zamanı" dedi.


'GELEN 2 SENARYO VAR'


Yıllarca yaptığı oyunculuk üzerine de değerlendirmelerde bulunan Atilla Saral, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Dizi sektörü iyi gidiyor. Seyircisi çok. Fakat birbirine yakın projeler genelde. Bir de genelde hep Avrupadan alınan formatların yeniden düzenlenmesi. Ben daha çok memleketimizde yaşanan; işte Şanlıurfada çekilir, Egede çekilir, o tip dizileri daha çok seviyorum. Alıntı olmayan bizi anlatan projeleri seviyorum. Bizim kültürümüzü anlatan projeler daha çok hoşuma gidiyor. Mesela son çektiğim proje Kanal Dde İkizler Memo Candı. Bir kağıt toplayan mahallede kahveciyi oynuyordum. Kağıt toplayıcısı Özgür kızıma aşıktı. Böyle bir mahalle hikayesiydi. Böyle bir proje içinde olmak beni mutlu etti. Çünkü hakikaten orada kağıt toplayanların arasında yaşadık. 30 küsur bölüm orada yaşadık. Öldürdü, vurdu, kırdı, astı, kesti kabadayılarını sevmiyorum. Bir ay önce gelen iki tane senaryo var. Şu anda durdu tabi, hiçbir şey yok. Okuyorum ama bir de ailemin yanında olmam lazım. Bir ara zaman bulursam belki yaparım diye düşünüyorum.

Atilla Saral, Koronavirüs, Küçükkuyu, Ayvacık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:27 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant         
16:07
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 19:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın nedeniyle Londra'daki eşinin yanına gidemeyen Atilla Saral çiftliğinin kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]