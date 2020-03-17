Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu - Son Dakika

Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ve işletmeciler dün yapılan tebliğe uyarak iş yerlerini açmadı.

Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ve işletmeciler dün yapılan tebliğe uyarak iş yerlerini açmadı.


81 il valiliğine "Korona virüs (Kovid-19) Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başladı. Tüm yurtta olduğu gibi genelge Kozan ilçesinde de uygulamaya girdi.


Uygulama kapsamında gece saat 00.00 itibarı ile ilçede faaliyet gösteren kahvehaneler, kafeteryalar, spor salonları, belediye şehir hamamı, dernekler, düğünler, toplu açılış etkinlikleri, nargile kafeler, belediye sineması, gazino, birahane, çalgılı eğlence alanları gibi işletmeler faaliyetlerini durdurdu.


İşletmelerin faaliyetlerini durdurması ile birlikte ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bu esnafın dışındaki fırın, pastane, kebapçılar ve alışveriş merkezleri ise normal faaliyetlerine devam ediyor.


Kozan Belediyesi tarafından anons cihazlarından ilçe merkezindeki vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarılırken, Bakanlığın tedbir kapsamına giren işletmeciler de iş yerlerini açmamaları noktasında uyarıldı. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın nedeniyle toplu alanlarda faaliyetler durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]