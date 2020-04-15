Salgın nedeniyle törenlerin yasaklandığı İtalya'da "mafya cenazesine" soruşturma - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Salgın nedeniyle törenlerin yasaklandığı İtalya'da 'mafya cenazesine' soruşturma - Son Dakika Dünya

Salgın nedeniyle törenlerin yasaklandığı İtalya'da "mafya cenazesine" soruşturma

7 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklandığı İtalya'da, bir mafya babasının kardeşi için cenaze töreni düzenlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Salgın nedeniyle törenlerin yasaklandığı İtalya'da

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklandığı İtalya'da, bir mafya babasının kardeşi için cenaze töreni düzenlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Cosa Nostra mafya örgütünün eski "babalarından" Luigi Sparacio'nun kardeşi Rosario Sparacio için 11 Nisan'da yapılan cenaze töreninin görüntüleri yerel basında ve sosyal medyada yayımlandı.

Görüntülerde, Rosario Sparacio'nun tabutunu taşıyan otomobilin arkasından yürüyen bir cenaze alayı görülüyor. Kortejde yer alan kişilerden bazıları maske takarken bazılarının takmadığı ve aralarında "güvenli mesafenin" bulunmadığı da dikkat çekiyor.

Haberi veren yerel gazetelerden Gazzetta del Sud, cenazeye onlarca kişinin katıldığını ve kilisede dini tören bile yapıldığını iddia etti.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden olan İtalya'da mart başından bu yana uygulanan tedbirler kapsamında cenazeler de dahil olmak üzere dini ve medeni törenler durdurulmuştu. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında gruplar halinde dışarı çıkılmasına da izin verilmiyor.

Sparacio'nun cenazesinden gelen görüntüler üzerine, bu yasakların delindiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Sicilya Bölgesel Mafyayla Mücadele Komisyonu Başkanı Claudio Fava, "Tüm İtalya'da ne cenazeler ne de düğünler halka açık şekilde yapılabilirken Messina'da nasıl oldu da bir mafya babasının kardeşinin tabutuna yüz kişi mezarlığa kadar eşlik etti? Mafya babası Luigi'nin kardeşi Rosario Sparacio'nun tabutunun peşinde otomobiller, motosikletler, arkadaşları vardı" dedi.

Fava, Messina Belediye Başkanı'ndan konuya açıklık getirmesini istedi.

Aileden Belediye Başkanı'na teşekkür

Messina Belediye Başkanı Cateno de Luca ise, basındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü ve "Ne bir cenaze alayı ne de dini tören yapıldı. 'Yüzün üzerinde insanın katıldığı cenaze alayı' denilen olay aslında, merhumun aile üyelerinin doğaçlama olarak katıldığı ve en fazla 30 kişinin bulunduğu, cenazenin birkaç yüz metre mesafeye götürülmesinden başka bir şey değildir" dedi.

Belediye Başkanı'nın bu sözleri üzerine, Sparacio ailesinden kendisine teşekkür geldi.

Bir aile üyesi yerel basında yer alan açıklamasında, argo tabirler de kullanarak de Luca'ya "cesaretinden" ötürü teşekkür etti. Rosario ailesi üyeleri sosyal medya üzerinden gazeteciler için de hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Belediye Başkanı de Luca ise bu teşekkürü geri çevirdi ve "Sparacio ailesinden teşekkür istemiyorum. Ben her zaman mafyayla alakalı ortamlardan uzak oldum ve her türlü mafyayla mücadele ettim" açıklaması yaptı.

70 yaşında hayatını kaybeden Rosario Sparacio'nun kardeşi Luigi Sparacio, 1990'lara kadar Cosa Nostra'nın önemli patronlarındandı. Cosa Nostra'nın Messina'daki en güçlü lideri olarak bilinen Luigi Sparacio 1994'te ise itirafçı olmuştu.





Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:05 

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