Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar - Son Dakika
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Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

10 dakika önce

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar, System.String[]

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:56 

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