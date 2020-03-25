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Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar
10 dakika önce
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:56
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