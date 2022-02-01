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SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI - Son Dakika

SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI

01.02.2022 13:21

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.

Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.

SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI
SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI
SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI
SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI
SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI

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İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SALGIN ÖNLEMİYLE KAPALIYDI; İSTANBUL HAVALİMANI YOLCU UĞURLAMA VE KARŞILAMAYA GELENLERE AÇILDI - Son Dakika
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