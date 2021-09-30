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Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden "perde" diyecek - Son Dakika

Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden "perde" diyecek

30.09.2021 10:59
Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden

Kovid-19 nedeniyle temsillerine uzun süre ara vermek zorunda kalan Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), seyircisini tarihi binasında ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kovid-19 nedeniyle temsillerine uzun süre ara vermek zorunda kalan Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), seyircisini tarihi binasında ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni sanat sezonunda zengin bir repertuvarla sanatseverlerin karşına çıkmaya hazırlanan ADOB, ünlü opera "Saraydan Kız Kaçırma"nın kısaltılmış versiyonunu, 2 Ekim'de izleyiciyle buluşturacak.

Doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte insanın iyi ve kötü davranış biçimlerinin ve üzerine çöken büyük bir felaket karşısında bile aymazlığını sürdürmesinin ele alındığı "C-19" balesi, 9 Ekim'de prömiyer yapacak.

Bu sezon birçok farklı konsepte konseri izleyicinin beğenisine sunacak ADOB, Gala Konseri'ni ise 13 Ekim'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da verecek.

ADOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Feryal Türkoğlu, yeni sanat sezonuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 aylık bir salgın sürecinden sonra sanatseverlerle kapalı salonlarda buluşmaya başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sahnede olmayı ve seyircinin alkışlarını duymayı çok özlediklerini dile getiren Türkoğlu, Kovid-19 önlemlerine uyarak yeni sanat sezonunu yürüteceklerini belirtti.

Seyircilerden aşı kartı ya da en az 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi isteyeceklerini, salonda bir boş bir dolu koltuk şekilde oturumu sağlayacaklarını, salonun dezenfekte edileceğini anlatan Türkoğlu, "Seyircilerimiz gönül rahatlığıyla salonlarımıza gelebilirler. Ben hiç şüphe duymuyorum, buradaki ortam evlerinden farklı olmayacak." dedi.

"Hem sağlığımızdan hem sanatımızdan ödün vermeden ortada buluşmaya çalışıyoruz"

Türkoğlu, sanatseverlerin yanı sıra sanatçılar için de önlemler aldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma odalarımızda piyanoyla sanatçının arasına kalın naylon perdeler yaptırdık. Çalışma anında herhangi bir virüs yayılımını önlemek için onları çekiyoruz. Bütün provalarımızı sahnede yapıyoruz. Çalışma salonlarımıza henüz sanatçılarımızı sokmadık. Provalarda genellikle koroyu seyirci kısmına, solistleri yan tarafa orkestrayı da sahneye yerleştiriyoruz. 1,5 metre sosyal mesafeye riayet ediyoruz."

Feryal Türkoğlu, provaları henüz kostümlü yapmadıklarını, tedbirli davrandıklarını belirterek, sosyal mesafeyi koruma adına kadrosu daha dar eserleri seçtiklerini, orkestra çukurunu kullanmadıklarını, orkestra üyelerini sahnenin arkasına yerleştirdiklerini anlattı.

"Hem sağlığımızdan hem sanatımızdan fazla ödün vermeden ortada buluşmaya çalışıyoruz." diyen Türkoğlu, balede orkestrayı çukura indirmeden sahneyi kullanmanın mümkün olmadığını, bu nedenle bale eserlerini bant eşliğinde sergilediklerini dile getirdi.

"Bol bol konser yapacağız"

ADOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Feryal Türkoğlu, Kovid-19 salgını öncesi hazırlanan ve sahneye çıkarmak üzere oldukları eserleri, salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, yeni sanat sezonunda bunları seyirciyle buluşturacaklarını ifade etti.

Maskeli Balo, Tosca, C-19, Midas'ın Kulakları'nın yeni eserler arasında yer aldığını dile getiren Feryal Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Ayrıca sahne üzerinde bol bol konser yapacağız, orkestralı, piyanolu. Hatta belki bazı eserlerimizi konsertan şeklinde yapmaya çalışacağız. Sahne üzerinde küçük gruplarımız var, kuartetlerimiz var. Onlarla baleyi birleştirerek bir tango akşamı yapıyoruz. Ben de eserin içinde tango söylüyorum. Bir A planı bir de B planı yaparak programlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bu çok da kolay olmuyor. Ama yeter ki sanatımız ve bizler sağlıkla devam edelim, gerisi önemli değil."

Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden perde diyecek
Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden perde diyecek
Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden perde diyecek
Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden perde diyecek
Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden perde diyecek

Konser, Ankara, Opera, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden 'perde' diyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salgın önlemlerini alan ADOB, tarihi binasında yeniden "perde" diyecek - Son Dakika
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