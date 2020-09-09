Salgın otomobil sektörünü dize getirdi - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle otomobil sektörü bu yılın ikinci çeyreğinde 11 milyar Euro kaybetti.

Yeni tip korona virüs salgını dünya otomobil devlerini dize getirdi. Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayınladı. Salgının otomobil sektörünün 11 milyar Euro'nun üzerinde gerilettiği belirtiler araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği belirlendi.

Otomobil üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar kar elde ettikleri, bu yılın ikinci çeyreğinde, 17 otomobil üreticisinin kar oranlarının yarıya düştüğü 11 milyar Euro'nun üzerinde kar kaybettiği sadece Tesla, Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek karlı otomobil şirketleri arasında en karlı seviyeye çıktı.

Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreği zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)