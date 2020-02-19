Salgın, özel jet taleplerini fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Salgın, özel jet taleplerini fırlattı - Son Dakika Ekonomi

Salgın, özel jet taleplerini fırlattı

1 saat önce

Çin'den çıkamayan veya Çin'e dönemeyen varlıklı yolcular özel jet siparişlerini fırlattı.

Salgın, özel jet taleplerini fırlattı, System.String[]

Çin'den çıkamayan veya Çin'e dönemeyen varlıklı yolcular özel jet siparişlerini fırlattı. Avusturya ve Singapur merkezli iki şirket, artan talebi seyahat kısıtlamaları veya uygun uçak ve mürettebat olmaması nedeniyle yüksek ücretlere rağmen karşılayamadıklarını belirtiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avusturya, Singapur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor
Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı Koronavirüs akıllı telefon pazarını da vurdu Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:29:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın, özel jet taleplerini fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]