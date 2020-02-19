Salgın, özel jet taleplerini fırlattı

Çin'den çıkamayan veya Çin'e dönemeyen varlıklı yolcular özel jet siparişlerini fırlattı. Avusturya ve Singapur merkezli iki şirket, artan talebi seyahat kısıtlamaları veya uygun uçak ve mürettebat olmaması nedeniyle yüksek ücretlere rağmen karşılayamadıklarını belirtiyor.