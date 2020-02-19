Salgın, özel jet taleplerini fırlattı
1 saat önce
Çin'den çıkamayan veya Çin'e dönemeyen varlıklı yolcular özel jet siparişlerini fırlattı.
Çin'den çıkamayan veya Çin'e dönemeyen varlıklı yolcular özel jet siparişlerini fırlattı. Avusturya ve Singapur merkezli iki şirket, artan talebi seyahat kısıtlamaları veya uygun uçak ve mürettebat olmaması nedeniyle yüksek ücretlere rağmen karşılayamadıklarını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:09
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