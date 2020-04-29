Salgın, Ramazan kolisi satışlarını artırıyor

Korona salgınına karşı alınan Ramazan kolileri satışlarını da artırmaya başladı.
Korona salgınına karşı alınan Ramazan kolileri satışlarını da artırmaya başladı. Toplu alışverişe olan ilgi, artan dayanışma ve yardımların iç piyasaya kayışın bu yıl satışları yüzde 15 ila 20 arasında artırması bekleniyor.
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29.04.2020 06:32:15. #1.13#
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