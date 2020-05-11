Usta oyuncu koronavirüsün sanatı yok edemeyeceğini söyledi: "Bu salgın sinema, edebiyat ve tiyatroyu yok edemez. Sanatların zarar alacağını düşünmüyorum.
Usta oyuncu koronavirüsün sanatı yok edemeyeceğini söyledi: "Bu salgın sinema, edebiyat ve tiyatroyu yok edemez. Sanatların zarar alacağını düşünmüyorum. Böyle bir dünyada büyük sinemacılar yetişir. Yeni sanat türleri ortaya çıkabilir."
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11.05.2020 16:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın sanatı yok edemez - Son Dakika