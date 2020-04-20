Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor - Son Dakika

Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor

6 saat önce

Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor Korona virüs Covit-19 salgını sonrası Bilecik'te sokağa bırakılan kedi sayısı yüzde 60, köpek sayısı ise yüzde 50 oranında arttı Sokak hayvanların sayısı artınca belediye bir takım önlemler aldı, bir çok sokağa kulübü ve yem yeme...

Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor

Korona virüs Covit-19 salgını sonrası Bilecik'te sokağa bırakılan kedi sayısı yüzde 60, köpek sayısı ise yüzde 50 oranında arttı

Sokak hayvanların sayısı artınca belediye bir takım önlemler aldı, bir çok sokağa kulübü ve yem yeme yerleri bırakıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"İnsanlar sokağa çıkamadıkları için sokak hayvanlarımız zor durumda kalıyorlar"

BİLECİK - Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa bırakılan kedi sayısının yüzde 60, köpek sayısının ise yüzde 50 oranında arttığı bildirildi.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları son günlerde korona virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmalarına gece gündüz devam ederken, bunun yanı sıra sayısı her gün hızla artan sokak hayvanlarını da unutmuyorlar. Bu kapsamda ekipler çok sokağa kulübü ve yem yeme yerleri bırakırken, daha yavru olanları Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriyorlar.

"İnsanlar sokağa çıkamadıkları için bir sürü hayvanlarımız farklı noktalarda zor durumda kalıyorlar"

Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu dönemde sokak hayvanlarının unutulması gerektiğini söyleyerek, "Bu olağan üstü günlerde hepimiz çok dikkatli olmalıyız, hepimiz birbirimize dikkat etmeliyiz. Ancak bu dönemde birde unutmamamız gereken sokak hayvanlarımız var. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için bir sürü hayvanlarımız farklı noktalarda zor durumda kalıyorlar. Bizler bu çerçevede birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarımıza onlara destek olmak amacıyla her sokağa onlar için yem bırakıyoruz su bırakıyoruz ve bunun içinde bütün şehrimizde bir kampanya başlattık. İnsanlar yardım sever insanlar, hayvan sever insanlar yemlerini bize teslim ediyorlar. Biz onlar adına bu yemleri bütün sokak hayvanları için dağıtıyoruz. Bu kampanya çok güzel gidiyor hayvan sever ve yardım sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün illerde yapılırsa daha da mutlu olacağımızı savunuyoruz" dedi.

Sokağa bırakılan kedi ve köpek sayısı arttı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı da, sokağa bırakılan hayvanların sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, şuan için yoğunlukla kedilerin sokağa salındığı belirterek, "Sokağa bırakılan kedinin sayısının yüzde 60 köpeğin ise, yüzde 50 oranında arttı" dedi.

Salgın sebebi ile kedi ve köpekler sokağa terk ediliyor

Semih Şahin, Bilecik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:36 Kaynak: İHA

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