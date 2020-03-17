"Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir' - Son Dakika Ekonomi

"Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir"

6 saat önce

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, dünya ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından önemli ölçüde etkileneceğini belirterek, Türk ekonomisini uzun vadede koruma altına almak için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, dünya ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından önemli ölçüde etkileneceğini belirterek, Türk ekonomisini uzun vadede koruma altına almak için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı. Aslan, "Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir. Bu virüs dünya sosyo-ekonomisi için büyük bir sınavdır" dedi.


Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), korona virüsü (Covid-19) salgınının toplumsal ve ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, bu sürecin geride kalacağından umutlu olduğunu dile getirdi. Aslan, "Yeni bir düzende tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak amacımız; olabildiğince az kayıpla bu işi bertaraf etmektir" dedi.


Aslan, Türk ekonomisini uzun vadede koruma altına almak için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreci gayet başarılı yürüten ülkelerden biri olduğumuzu düşünmekteyiz. Toplumun sağ duyusu ile bu olayı da bertaraf edeceğimize inanıyoruz. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün kararı doğrultusunda YK ve komisyon Toplantılarının fiziki olarak bir araya gelerek değil video konferans yöntemi ile dijital platformlardan yararlanarak yapılması kararlaştırılmıştır; ayrıca tüm toplantılarımız iptal edilmiştir. Dernek merkezinde dezenfektasyon uygulaması yapılmış, personel nöbet usulü ile 2 kişi fiziken dernekte olacak şekilde ve kalanlar evden bağlantı şeklinde görevlendirilmiştir" şeklinde konuştu.


"Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir"


Korona virüsünün küresel etkilerine de değinen Aslan, tüm dünya ticaretinin olumsuz süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Çin'de başlayan virüs ve sonrasındaki ekonomik gerileme ve üretim kaybı, virüsün tüm dünyayı etki altına almasıyla birlikte küresel bir salgın ve küresel bir ekonomik etkiye dönüşmüştür. Büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler, turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı Türkiye ekonomilerini etkileyecektir. Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir. Destek verilmesi gereken sektörler bulunmakta. Bu destekler büyük önem arz etmekte. Bu önemli virajı özel sektör-kamu iş birliği olmadan sağlıklı şekilde atlatmamız imkansız. Virüs atlatıldıktan sonra ekonomik sıkıntıların baş göstermemesi için bu önlemlerin şimdiden alınması önemlidir. Bu virüs dünya sosyo-ekonomisi için büyük bir sınavdır" dedi. - İZMİR

Mustafa Aslan, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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