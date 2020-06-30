Salgın sonrası termal sulara ilgi arttı - Son Dakika

Salgın sonrası termal sulara ilgi arttı

KARADENİZ Bölgesi'nde koronavirüs sonrası başlayan turizm sezonunda yer altından çıkan termal sıcak sular daha çok tercih edilmeye başlandı.

KARADENİZ Bölgesi'nde koronavirüs sonrası başlayan turizm sezonunda yer altından çıkan termal sıcak sular daha çok tercih edilmeye başlandı. Rize'nin İkizdere ilçesinde 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor, şifa arıyor.

Koronavirüs salgını sonrası Karadeniz Bölgesi'nde turizm hareketliliği artmaya başladı. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla ziyaretçilerini etkileyen bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile yer altından çıkan sıcak su kaplıca tesislerine ilgi gösteriyor. İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde, sodyum bikarbonatlı florürlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ile spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğine yer verildi. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de olduğu bilinen termal su kaplıcaları, koronavirüs salgını ile daha çok tercih ediliyor. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor, şifa arıyor.

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'TEDBİRLER ALINDI'

İkizdere ilçesindeki termal kaplıca oteli yöneticisi Amaç Ekşi, şifalı sıcak suyun çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özelliğinin bilindiğini belirterek koronavirüsten sonra kaplıcaların tercih edilmeye başlandığını söyledi. Kaplıca otelinde her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Ekşi, "Gerekli tedbirlerimizi işletmemizde aldık. Bunun yanında 'güvenli turizm sertifikası' belgemiz de var. Tesislere gelen misafirlere resepsiyonda dezenfektan, ateş ölçümü ardından sosyal mesafe kurallarıyla kayıt işlemi yapılıyor. Personellerimize gerekli eğitimleri verdik" diye konuştu.

'VADİDE VİRÜSE RASTLANILMADI'

Termal suyun bu süreçten yorulan herkese iyi geleceğine değinen Ekşi, "Üç aydır herkes evinde kaldı. Artık tesisler açıldı. İnsanlar daha çok doğa turizmini özlediğini görüyoruz. Bunun için İkizdere Vadisi biçilmiş kaftan. Şu an rezervasyonlar beklenen düzeyin altında. Ancak dış pazarın açılması ve sürecin kontrol altına alınmasıyla geçen yılki performansı yakalayacağımızı umuyoruz. İkizdere vadisi bu süreçte vaka rastlanmayan nadir yerlerden biri. Bu durum bizim içinde sevindirici. Misafirlerimizin tatillerini İkizdere Vadisi'nde geçirmeleri için iyi bir unsur. Vadimiz doğayla iç içe. Şehrin kalabalığından kaçıp izole bir bölgede tatil yapmak isteyenleri bekliyoruz" dedi.

Kaplıca tesisine gelen Mehmet Tombuloğlu, "Termal tesisleri sık sık ziyaret ediyorum. Bu pandemi süreci hiç tatil yapamadık. Seyahat yasağı biter bitmez İkizdere'ye geldik. Tesisler önlemlerini almış. Kurallara da mutlaka uymamız gerekiyor.  İyi olacağını umut ediyoruz. Rize'nin doğasını seviyorum" diye konuştu.

'SU ÇOK İYİ GELİYOR'

Gökhan Erdem ise yasakların kalkmasıyla kendilerini kaplıcalara attıklarını belirterek, "İkizdere doğa harikası bir yer. Tesislerde gerekli önlemler alınmış. Bizde gerekli tedbirlerimizi alarak tatilimizi yapıyoruz, kaplıcaya giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposundan biraz uzaklaşmak için kendilerini kaplıcaya attıklarını söyleyen Süleyman Erdem, "Havada çok güzel su da çok güzel. Su çok iyi geliyor. İnşallah bu yasaklardan bir an önce kurtuluruz. Kaplıcalarda gerekli temizlikler yapılmış önlemler alınıyor. İnşallah bizim için güzel bir gezi ve tatil olacak" dedi.

'DOĞAYI TERCİH ETTİK'

Sibel Korkmaz ise "Evde çok sıkıldık. Yeniden hayata nerde başlayabiliriz diye düşünürken bunun doğada olabileceğine karar verdik. Dere, orman, yeşil ve su bizim yenilenmemiz için bunlara ihtiyacımız vardı. Şehir hayatından da bunalıp, buralara geldik. Hem evin içerisi hem de dışarısı güvenli olmayacağı için her şeyden uzak doğanın içinde olmayı tercih ettik" dedi.


Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:20 Kaynak: DHA

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