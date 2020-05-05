Salgın sonrası toplumun ruh sağlığı için tedbir alınması önerisi - Son Dakika

Sağlık ve Yaşam Derneği (SAYADER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Karaaslan, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaların esnetilmesiyle başlayacak normalleşme sürecinde, hastalıklardan korunma ve beden sağlığına ek olarak toplumun ruh ve sosyal sağlığına yönelik önerileri belirlemek ve süreci bu açıdan takip etmek üzere psikoloji ve sosyal bilim uzmanlarından oluşan ayrı bir kurul oluşturulması gerektiğini belirtti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sebebiyle, viral yayılımın kontrol altına alınması, kamu sağlığının korunması için en üst düzeyde sağlık tedbirleri uygulanmaya çalışıldığını hatırlattı.

Normalleşme sürecine geçişte yaş gruplarına, coğrafyaya veya iş kollarına özgün pek çok yasak ve kısıtlamalarda esnemeye gidildiğini ifade eden Karaaslan, "Son Bakanlar Kurulu kararı ile başta yaşlılar olmak üzere uzun süre kapalı alanda ve hareketsiz kalan bireylere yönelik esnemelerin, ilgili kişilerin ruh ve beden sağlıkları açısından son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halk sağlığı hizmetlerine daha fazla ağırlık verilmeli"

Karaaslan, halk sağlığı hizmetlerine eskisinden daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Rutin uygulanan gebe izlemi, bebek ve çocuk sağlığı takipleri ile koruyucu aşıların uygulanması hizmetlerinin aile sağlığı merkezlerinde farklı bir ekiple ve ayrılmış özel bir alanda verilmesinin önemine değinen Karaaslan, şunları kaydeti:

"Toplumda çok yüksek bir düzeye ulaşan kaygı, endişe bozukluklarının giderilmesi ve bu sıkıntıların uzun vadede kalıcı ruhsal bozukluklara dönüşmemesi için ilave tedbirler alınmalı, normalleşme sürecinde hastalıklardan korunma ve beden sağlığına ek olarak toplumun ruh ve sosyal sağlığına yönelik önerileri belirlemek ve süreci bu açıdan takip etmek üzere psikoloji ve sosyal bilim uzmanlarından oluşan ayrı bir kurul oluşturulmalıdır."

"Yepyeni bir yaşam anlayışı"

Karaaslan, görsel medyada çocuk, ergen ve erişkin ruh sağlığı uzmanları, sosyolog ve halk sağlığı uzmanları tarafından bilgilendirmeler yapılması önerisinde bulundu.

Koronavirüsün gerekli tedbirler alındığında korunulabilir ve üstesinden gelinebilir olduğu vurgusunun pozitif bir dil ile gündeme getirilmesi gerektiğini aktaran Karaaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme süreci sonunda tüm dünyada geçerliliği olacak yepyeni bir yaşam anlayışının olacağı muhakkaktır. Pandemi sonrasında post travmatik stres sendromu, obsesif kompülsif bozukluk gibi bazı ruhsal sorunlara kadar varabilecek aşırı ve yetersiz sosyal yaşam kısıtlılıkları ve takıntılı hijyen anlayışını önlemek için sosyal mesafe, bireysel ve kamusal alanda temizlik ve hijyen boyutu özel bir ekiple çalışılmalı, sınırları çok net belirlenmeli, uygulamalarına yönelik her yaşa uygun dijital medya unsurları ile toplum bilgilendirilmelidir."