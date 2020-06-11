"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı - Son Dakika

"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli bir 5G hizmeti sunmak istiyoruz.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli bir 5G hizmeti sunmak istiyoruz. Bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığımızı katlamamız gerekiyor. Fiberde izin ve başvuru süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yeni baz istasyonları kurmak ve mevcutları çalışır halde tutmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara kalıcı çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katılan Deegan, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar ve bu dönem verilerine ilişkin bilgiler verdi.

Salgın döneminde şebeke doluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını bildiren Deegan, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini aktardı.

Deegan, bu eğilimin, kısmen devam edeceğini belirterek, özellikle video, oyun ve video konferans trafiğinin artmasını beklediklerine işaret etti.

Etkinliklere sanal katılımın, hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Deegan, Vodafone olarak bu dönemde de önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirip, süreçte verdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Colman Deegan, şimdi ise yeni normale uyum dönemine girildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şebekemizin kesintisiz hizmet vermesi çok önemli. Bu önceliğe göre operasyonlarımızı yönetiyor ve yatırımlarımızı planlıyoruz. Sadece kapasiteye değil, şebeke direnci ve devamlılığına da yönelik geliştirmeler yapıyoruz.

Yeni dönemde önceliklerimiz arasında, iletişim altyapılarının yaygınlaşması ve geliştirilmesi, kritik kamu hizmetlerinin uzaktan sunulmasına destek sağlanması, herkesin, özellikle dezavantajlı grupların, iyi bir genişbant erişimine sahip olması, işletmelerin dijitalleşmelerine katkı sağlanması ve pandeminin sona erdirilmesinde Sağlık Bakanlığı ile iş birliğine devam edilmesi yer alıyor."

"Elektronik haberleşme, tüm sektörleri yatay kesiyor"

Elektronik haberleşmenin, tüm sektörleri yatay kestiğine dikkati çeken Deegan, diğer sektörlerin gelişmesine katkı sağladıklarını, bunu yaparken de önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Deegan, geenişbant yatırımlarının, 7'si doğrudan, toplam 19 sektör üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok sektörde istihdamı artırıyor. Fiber altyapı yaygınlığındaki yüzde 10'luk artış, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 1'lik bir artışı tetikliyor. Dijitalleşme, ekonomik büyümenin itici gücü olacak. Dijitalleşmeyi kullanarak ekonomik toparlanmayı hızlandırmak mümkün.

Biz bu noktada bir 'Dijital Altyapı Seferberliği' başlatılmasını öneriyoruz. Böylece, yazılım başta olmak üzere yerli teknoloji ekosistemi geliştirilebilir. Hükümetimiz, iletişim altyapılarına ne kadar önem verdiğini birçok kez ortaya koydu. Hedeflerde hükümetimiz ile hemfikiriz. Bu hedeflere ulaşmak için, altyapı yaygınlığının ve hizmet kullanımının artması gerek."

"Operatörler, kaliteli bir hizmet sunmak için her zaman yeterli bir frekans kaynağına sahip olmalı"

Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli 5G hizmeti sunmak istediklerini dile getiren Deegan, bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığının katlanması gerektiğini söyledi.

Deegan, fiberde izin ve başvuru süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yeni baz istasyonları kurmak ve mevcutları çalışır halde tutmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara kalıcı çözüm bekliyoruz. Operatörler, kaliteli bir hizmet sunmak için her zaman yeterli bir frekans kaynağına sahip olmalı. 2G imtiyazlarının yenilenmesi ve ilave 5G frekanslarının tahsisi, makul ücretler ve şartlar üzerinden yapılmalı. Elektronik haberleşme hizmetleri ve akıllı cihazlar üzerindeki vergi yükleri, hizmetlerin yaygınlaşmasını yavaşlatıyor. Bu alandaki iyileştirmeler de olumlu etkiye sahip olacak."

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, sektörde uçtan uca dijitalleşme için gerekli düzenleme adımlarının hızla atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Geçen hafta meclise gelen bu yöndeki Kanun teklifinin kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Deegan, "İkincil mevzuat çalışmalarının da en kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye, Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri' toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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