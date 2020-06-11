"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı - Son Dakika

"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kovid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşanırken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kovid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşanırken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık." dedi.

Erkan, Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erkan, pandemi sürecindeki veri ve gözlemlerini de aktardı.

Müşterilerin kendileri için önemine işaret eden Erkan, 2019 yılı sonu itibarıyla faturalı müşteri sayılarını 1,5 milyon artırdıklarını bildirdi.

Erkan, son iki çeyrek itibarıyla bu rakamın 2,2 milyona ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Kovid-19 sürecinde de kendilerine en iyi hizmeti verme adına çok başarılı bir sınav verdik. Hatta üyesi olduğum GSMA Yönetim Kurulu toplantısında geçen hafta dört saat dünyadaki operatörlerin durumunu konuştuk. Dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşarken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık. Turkcell olarak çok güçlü bir altyapımız var ama bu bizim için yeterli değil.

Bunun üstüne bir şeyler koymamız lazım. Odak alanlarımız içinde ilk sırada yer alan yenilikçi uygulamalar ve dijital servislere o kadar doğru yatırımlar yapmışız ki, bu salgın döneminde her bir dijital servisimiz rekor büyümeler yakaladı."

Erkan, BiP'te görüntülü görüşmenin yüzde 50, grup görüntülü görüşmenin yüzde 650 arttığını, diğer dijital servisler TV+, Dergilik, fizy, Yaani, Paycell kullanımlarında yüzde 50-60 oranlarında artış yaşandığını bildirdi.

"Pandemi de kurumların dijitalleşme ihtiyaçları zirve yaptı"

Kurumların dijitalleşme ihtiyaçlarının pandemi döneminde zirveye ulaştığını ifade eden Murat Erkan, kendilerinin yıllardır kurumlara dijitalleşmenin önemini anlattıklarını hatırlattı.

Erkan, kurumların, işlerinin merkezine dijital çözümleri koymaları gerektiğini her fırsatta söylediklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemlerde yaşanan bu gelişmeler yeni bir durum ortaya çıkardı. Tüm kurumlar dijitalleşmeyi merkezlerine aldı. Ayrıca şirketler bugün herkesin aynı yerde ve aynı başlangıç noktasında olduğunu düşünürken yarın başka bir dalga geldiğinde işini dijitalleştirmeyenlerin geride kalacağını da yakından hissettiler. Dolayısıyla hangi sektörde olursa olsun şirketlerin dijitalleşmeyi ana gündemlerine almaları gerekiyor. Bu bakımdan da ikinci ana odağımızda sunduğumuz kurumsal çözüm ve servislerle kurumları dijitalleştirme yer alıyor."

"Diğer bir ana odak alanımız ise techfin"

Erkan, Turkcell olarak diğer ana odak alanlarının techfin olduğunu söyledi.

Özellikle son dönemde temassız ödemelerin yaygınlaşması ile birlikte ne kadar doğru bir alana odaklandıklarının ortaya çıktığına dikkati çeken Erkan, şu bilgileri verdi:

"Bizim uzun vadeli planlarımıza baktığınızda teknolojiyle finans birbirini yakınsayan sektörler. Dünyada da bu konuda güçlü bir trend var. Bu konuda doğudan yani Çin üzerinden gelen yaklaşımla beraber batıdan gelen özellikle e-ticaretin getirdiği yaklaşım bulunuyor. Bu yaklaşımların sonunda Türkiye bunun merkezinde yer alıyor. Ülke olarak temassız ödeme, teknoloji ve finansın tam merkezinde olacağız.

Bu yüzden çok doğru bir alana yatırım yaptığımıza inanıyorum. Bundan 3-5 yıl sonra bir Turkcell değerinde finans şirketi yaratacağımızı gördük. Tamamen yerli ve milli yazılım ve çözümlerle oluşturduğumuz Paycell platformumuzla her gün genişleyen güvenli ödeme çözümleri sunarak son dönemde ciddi bir başarı yakaladık."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Telekom, Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri' toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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