Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek - Son Dakika

Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek

01.04.2021 11:07
Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek, System.String[]

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2,5 milyar liralık yatırım için çalışmalarını sürdüren 8 firma, istihdama 3 bin 500 kişi katkı sağlayacak.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2,5 milyar liralık yatırım için çalışmalarını sürdüren 8 firma, istihdama 3 bin 500 kişi katkı sağlayacak.

Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen, 31 firmanın üretim yaptığı OSB'de, kurulum için 9 firma makina montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor.

Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul'a yakınlığı ile yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB'de parsellerini satın alan 8 firma ise toplamda 2,5 milyar liralık yatırım için proje çalışması yapıyor.

Bu firmalar tekstil, ambalaj, elektronik ve demir sektöründe üretim yapacak.

Çevre illerdeki OSB'lere göre birçok avantajı bulunan Kırklareli OSB, özellikle son dönemde yatırımcıların gözdesi haline geldi.

OSB'de 2020 yılındaki üretimin 80 milyon dolarlık kısmı ihracata yönelik gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden olan, 850 hektarlık genişleme kapasitesine sahip OSB'nin son yıllarda yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

Yeni yatırımcılar sayesinde OSB'nin hızla büyüdüğünü anlatan Bilgin, "Ekonominin dünyada durgunlaştığı, ticaretin zorlaştığı, üretimin azaldığı bu dönemde yeni yatırımcıların ilimize gelmesini çok önemli buluyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde 2,5 milyar liralık yeni yatırım çekmeyi başardık. Bu yatırımlar ile 3 bin 500 kişi istihdam edilecek." dedi.

Bilgin, OSB'deki parsellerin yüzde 18'i salgın döneminde olmak üzere yüzde 91'inin satıldığını ifade etti.

OSB'nin altyapısıyla da dikkati çektiğini vurgulayan Bilgin, "Elektrik, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmaları yaptık. Satışlar ile altyapımızı daha da güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bilgin, Kırklareli OSB'de Meslek Lisesi kurulacağını da sözlerine ekledi.

Kırklareli, İstihdam, Yatırım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Salgın sürecinde 2,5 milyar liralık yatırım çeken Kırklareli OSB'de 3 bin 500 kişi daha istihdam edilecek - Son Dakika
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