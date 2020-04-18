Salgın sürecinde basın mensuplerına destek çağrısı - Son Dakika
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Salgın sürecinde basın mensuplerına destek çağrısı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, korona virüs salgınından dolayı zor bir süreçten geçen yerel basın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde basın mensuplerına destek çağrısı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, korona virüs salgınından dolayı zor bir süreçten geçen yerel basın ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen halkın haber alma ihtiyacını büyük bir özveriyle yerine getiren yerel basının desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yerel basını ayakta tutacak devlet destekli yeni teşviklerin olması gerektiğini söyledi.


Yerel haberlerin daha da önem kazandığı böyle bir zamanda, yerel basının halka kesintisiz, doğru ve hızlı bir şekilde haber verme çabalarının çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan İşeri, yerel basının zor şartlar altında verdiği mücadelesinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, korona virüs salgınından dolayı birçok iş ve işveren gibi yerel basının da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti.


Başkan İşeri, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde de giderek tehlikeli boyuta doğru ilerlemekte ve somut olarak can kayıplarına sebebiyet vermektedir. Her gün açıklanan rakamlar gösteriyor ki, önlem alınmadığı takdirde daha çok insan enfekte olacak ve kontrolden çıkacaktır. Ancak başta bilim kurulunun aldığı tavsiye kararları ve yurttaşlarımızın azami olarak aldığı tedbirler salgını giderek yavaşlatacaktır. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin sağlık karnesine bakıldığında ülkemizde sağlık sisteminin ne derece güçlü olduğunu gösteriyor. Cemiyet olarak temennimiz odur ki bir an önce pozitif vakaların başta olmak üzere can kayıplarının azaltılması ve ülkemizin biran önce bu salgından kurtulmasıdır.


Öte yandan ülkeler salgınla mücadele ederken diğer yandan ekonomik darboğazın içine sürüklendiği aşikardır. Salgın nedeniyle başta ihracat ve ithalat verilerindeki düşüş, kapanan ticarethaneler ve bunun sonucunda enflasyon ve işsizlikteki yükseliş ciddi finans problemini beraberinde getiriyor. Buna karşılık hükümet yeni yasal düzenlemelerle piyasayı canlı tutmak için yeni hamleler yapıyor.


Son yıllarda kur saldırılarına bağlı yaşanan ekonomik krizden oldukça etkilenen yerel medya 2020 yılına girerken de medya sektörü maalesef korona virüs salgınıyla beklenmedik bir tablo ile karşılaşmıştır. Zor şartlar altında ve bütün imkansızlıklara rağmen halkın haber alma ihtiyacını büyük bir özveriyle yerine getiren yerel basının desteklenmesi gerekiyor. Çünkü korona virüs salgınından dolayı birçok iş ve işveren gibi yerel basın da sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yerel haberlerin daha da önem kazandığı böyle bir zamanda yerel basının halka kesintisiz doğru ve hızlı bir şekilde haber verme çabaları çok anlamlıdır. Bu anlamda yerel basının zor şartlar altında verdiği mücadelesi asla göz ardı edilmemeli. Zira Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artarken, gazeteciler tehlikeye rağmen haber yaparak halka gerçekleri aktarmaya çalışıyor.


Vatandaşlarımızın evinde kalması gereken bu süreçte meslektaşlarımız; sokaklardan, hastanelerden, siyaset cephesinden ve yaşanan diğer toplumsal olaylardan, her yerden haber ulaştırmak için olağanüstü bir özveriyle çalışıyor. Basın sektörü kamu görevi yürüterek halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken gerçek dışı haberlerin yayılmasına karşı da en büyük güvenceyi oluşturuyor. Tiraj ve gelir sorunu yaşayan yerel ve ulusal basının bu kritik süreçte ayakta kalması ve görevini sağlıklı sürdürmesi gerekiyor. Yerel demokrasinin ayakta kalabilmesi için yerel medyanın desteklenmesini şart. Bu zorlu süreçte kendi çabalarıyla çıkamayacağını düşünen basın kuruluşları, basın mensupları devletten bu yönde somut destek bekliyor. Yerel basının bu çığlığını TBMM'ye taşıyan ve çektiği sorunları Türkiye kamuoyuna taşıyan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye de duyarlığından dolayı teşekkür ediyoruz.


Bu düşünce ve temennilerle Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak ülkemizde salgının bir an önce son bulmasını temenni ediyor, bu zorlu süreçte yerel basının finans ve ekonomik sorunları başta olmak üzere hükümet tarafından somut adımlar atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa İşeri, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:26 Kaynak: İHA

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