Salgın sürecinde Batı Karadeniz'in hasta yükünü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sırtladı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de çevre illerdeki hastanelerin yanı sıra Batı Karadeniz halkına hizmet vererek önemli görev üstlendi.

Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Çankırı gibi illerden de hastaların sağlığına kavuşmasına imkan sağlayarak bölge hastanesi görevini üstlenen hastane, Kovid-19 ile mücadelede de aktif rol aldı.

Günde 2 bin 500 hastanın hizmet aldığı, 88'i yoğun bakım olmak üzere toplam 525 yatak kapasiteli hastanede, 1800 personel görev yapıyor.

"Başarılı bir dönem geçirdik"

Hastane başhekimi Nihat Yılmaz, AA muhabirine, hastane personelinin özveriyle görev yaptığını söyledi.

Yılmaz, 7 aydır yürüttüğü başhekimlik görevi süresince hastane personeliyle Kovid-19 ile aktif mücadele yürüttüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Allah'a şükürler olsun başarılı bir dönem geçirdik. Koronavirüs dönemini aşılarla ve bu süreçteki hasta sayılarıyla başarılı bir şekilde atlattık gibi duruyor. Sonuçta zor bir dönem geçirdik. Tüm dünya zor bir dönem geçirdi. Hastanemizde şu anda çok fazla vakamız yok. İnşallah aşı süreci ve korunma yöntemlerinden sonra pandemiyi atlatmış olarak gelecek günlerimizde mutlu olacağımıza inanıyorum."

Salgının, herkese olduğu gibi sağlık çalışanlarına da zorluklar yaşattığına işaret eden Yılmaz, "Özellikle bir pik dönem yaşadık. Çok zorluklar yaşadık. Hastanenin ve yoğun bakımların yüzde 100 doluluk oranlarını yaşadığımız dönemler oldu. Bir gecede hastanenin normal servislerini Kovid-19 servislerine, bir gecede Kovid-19 yoğun bakımlarına dönüştürdüğümüz oldu. Bu süreci tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla ülkemiz adına da hastanemiz adına da başarıyla geçirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra vaka sayılarının azalmasıyla aşıyla tedbirlerimizle Kovid-19'u yeneceğimize inanıyorum."

Yılmaz, bölgede nitelik bakımından tek olan hastanelerinde birçok profesör ve doçent doktorun hizmet verdiğini dile getirdi.

Hastanenin çevre illere de her konuda hizmet sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Ancak birtakım eksiklerimiz var. Özellikle onkolojik vakaların tanı ve tedavisinde pozitron emisyon tomografisi, radyoterapi ve buna bağlı kanser cerrahisi konusunda eksiklerimiz var. Onların da inşallah önümüzdeki süreçlerde tamamlanmasıyla Karabük'e daha iyi hizmet vereceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.