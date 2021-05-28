Salgın sürecinde Beylikdüzü'nde konut değer artışı yüzde 40'ı geçti

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, salgın sürecinde konut fiyatlarının yüzde 23,4 arttığını, bu rakamın Beylikdüzü'nde yüzde 40'ı aştığını bildirdi.

Akkuş Group'tan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü, geniş ulaşım ağının getirdiği merkezi konumu, kent vizyonu, sosyal yaşam odaklı dinamik yapısı, genç nüfusu, geniş yeşil alanı ve güçlü konut potansiyeli sayesinde İstanbul'da konut yatırımının gözdesi haline geldi.

Yeni yapılan inşaat projeleri, bölgede tek başına, çekirdek ya da kalabalık aile olarak yaşamak isteyenler ile yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyenleri buluşturuyor. İlçenin kent vizyonuna yapılan her yatırım, bölgedeki konutların sunduğu katma değeri yukarılara taşıyor. İlçe, salgın döneminde yatırımcısına sunduğu yüzde 40'ı aşan primle İstanbul ortalamasının üstüne çıktı.

Değer artışının sürmesi beklemiyor

Açıklamada görülerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, bölgede "Alya" markasıyla farklı projeler hayata geçirerek çok sayıda aileyi ev sahibi yaptıklarını bildirdi.

Beylikdüzü'nün, güçlü ulaşım ağı, sosyal ve toplumsal projelerin yanı sıra markalı konut projeleriyle her türlü yatırımcı için adeta bir çekim merkezi haline dönüştüğünü kaydeden Akkuş, şu açıklamalarda bulundu:

"İlçe, yatırımcısına sunduğu katma değer ile de bu konumunu sağlamlaştırıyor. Ulaşım ağının avantajıyla İstanbul'un merkez ilçelerinden biri haline dönüşen bölge, sunduğu modern kent vizyonuyla Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline geldi. Salgınla birlikte şehrin merkezinde ancak doğayla iç içe yaşam beklentisine de cevap vermeye başladı. İlçede tek başına, çekirdek ya da kalabalık aile olarak yaşamak isteyenleri, geniş seçenekler bekliyor. Uygun bütçeli konutların yanı sıra üst düzey donanım ve prestij arayan yatırımcılar da beklediğini bulabiliyor."

Akkuş, tüm bu etkenler nedeniyle Beylikdüzü'nün salgın sürecinde yatırımcısına yüzde 40'ı aşan bir prim sağladığını belirterek, Bu rakam, İstanbul genelinde yüzde 23,4'te kaldı. Bölgedeki kentsel dönüşüm projelerindeki artışı da hesaba katarsak, önümüzdeki yıl prim oranının yüzde 50'leri aşacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.