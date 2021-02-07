Salgın sürecinde çevrim içi müzik yarışması düzenlendi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesinin çevrim içi gerçekleştirdiği Kaleiçi Müzik Yarışmaları'nda heyecan cazla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık yarışmaya başvurular 8 Şubat'ta başlıyacak. Yarışmanın ödülü ise birinciye Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde bir hafta tatil olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kovid-19 salgınının sanatsal üretim ve bunların seyirciyle buluşma mekanlarında değişime neden olduğunu belirtti.

Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sosyal medyanın ve dijital platformların konser salonuna dönüştüğünü, evlerin birer sahne haline geldiğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Müzisyenlerin hem bir şekilde seyirciye buluşma çabasına destek olmak hem nitelikli çalışmaların ortaya çıkmasını hem de Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin sanatla yan yana anılmasını sağlamak için Kaleiçi Müzik Yarışmaları başlığında bir yarışmalar dizisini başlattık."

Uysal, geçen yıl temmuzda başlayan yarışmada Türkçe pop müzik, rock ve Türk halk müziği kategorilerinde birincilerin belli olduğunu ifade etti.

Şimdi sırada caz müziğin yer aldığını aktaran Uysal, başvurudan oylamaya tüm sürecin "komsumeclisi.com" üzerinden işlediğini duyurdu.

Yarışmaya başvurular 14 Şubat'ta kadar devam edecek. Katılım için müzisyenlerin 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları #kaleiçimüzikyarışması ve #kaleicioldtown etiketleriyle Youtube'a yükleyip, "komsumeclisi.com" üzerindeki formu doldurmaları yeterli olacak.

Oylama ise 16 Şubat Salı saat 09.00'da başlayacak ve 18 Şubat saat 24.00'de sona erecek. Yarışmanın birincisi, internet üzerinden kullanılacak oylarla belirlenecek.