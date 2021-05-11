Salgın sürecinde ekim alanı artan Osmanlı çileğinde yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

Salgın sürecinde ekim alanı artan Osmanlı çileğinde yüksek verim bekleniyor

11.05.2021 11:23
Salgın sürecinde ekim alanı artan Osmanlı çileğinde yüksek verim bekleniyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen Osmanlı çileğinde, salgın sürecinde ekili alanların artması nedeniyle bu yıl 2 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen Osmanlı çileğinde, salgın sürecinde ekili alanların artması nedeniyle bu yıl 2 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren özenle toplanacak Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkmasının yanı sıra kozmetikten gıdaya pek çok sektörden talep görüyor.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, kilogramı 50-60 liradan satışa sunulacak.

Pazara inmeden dalında alıcı bulan Osmanlı çileğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da ilgi arttı.

Üretici sayısı ve ekili alanların çoğalmasıyla bu yıl rekoltede artış bekleniyor.

"İnsanlarımız tarım yaparak Osmanlı çileği üretmek istiyor"

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine, yurt içi ve dışından ciddi talep gelen Osmanlı çileğinin bölgenin tanınmasında önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bağı ve bahçesi olanların salgın sürecinde toprakla uğraşmaya başladığını anlatan Çetinkaya, "Atıl haldeki topraklar tarımsal alana hazırlanmaya başlandı. Bundan payını Osmanlı çileği de büyük oranda alıyor. İnsanlarımız tarım yaparak Osmanlı çileği üretmek istiyor. Ürettiğimiz fidelerle üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Salgın sürecinde üreticilerde artış var, bu artış rekolteye de yansıyacak. 2 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, Osmanlı çileğinin pazar sıkıntısı olmayan bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Ciddi talep var. Sadece sofralık tüketilen bir ürün değil, aynı zamanda yüksek aromasından ötürü gıda sektörünün de iyi bir alanını kapsıyor. Dondurmasından meyve suyuna, pastasından kozmetik ürünlerine kadar aranan bir meyve." dedi.

"Coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor"

Haftaya başlayacak hasadın bir ay süreceğini bildiren Çetinkaya, yaklaşık 100 yıldır bölgede üretilen ancak bugüne kadar resmi kaydı ve tescili bulunmayan Osmanlı çileğiyle ilgili coğrafi işaret sürecinin de devam ettiğini kaydetti.

Çetinkaya, "Bundan sonraki üretim ve gelişme süreci çok daha önemli. Artık bunları dikkate alarak, bulunduğumuz alanı Ar-Ge merkezine dönüştürüp Osmanlı çileği bakım merkezine çevireceğiz. Osmanlı çileğinin sağlıklı fide ve kaliteli meyve üretimine yönelmesini sağlayacak çalışmalar yaparak, bölge halkı ve üreticimize önderlik yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Zonguldak, Osmanlı, Mayıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde ekim alanı artan Osmanlı çileğinde yüksek verim bekleniyor - Son Dakika


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