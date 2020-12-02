Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek - Son Dakika

Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek

02.12.2020 11:22
Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek, System.String[]

Şehzadeler Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, iş yeri faaliyetleri durdurulan esnafın yüzünü güldürecek, üç önemli karara imza attı.

Şehzadeler Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, iş yeri faaliyetleri durdurulan esnafın yüzünü güldürecek, üç önemli karara imza attı.

Şehzadeler Belediye Meclisi, 2020 yılının son Meclis Toplantısını dün akşam Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mecliste 28 gündem maddesi görüşüldü ve koronavirüsle mücadele kapsamında iş yeri faaliyetleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği durdurulan esnaflar için üç önemli karar alındı.

Bu kararlardan ilkine göre; iş yeri faaliyetleri durdurulan esnaflardan belediye kiracısı olanlar, kapalı kaldıkları günler için kira bedeli ödemeyecek. Maddenin görüşülmesi sırasında konuşan Başkan Çelik; "Bilindiği gibi daha önce korona virüs salgını nedeniyle belli iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildiğinde yine meclisimiz oy birliği ile karar almış ve bu karar gereği de faaliyetlerine ara verilen kiracılarımızdan bu süre zarfında kira almayacağımızı belirtmiştik. Şimdi bunu bugün yine tekrarlıyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, iş yeri faaliyetleri durdurulan belediyemiz kiracılarından kapalı kaldıkları günler için kira bedeli alınmayacak. Kiracılarımız için hayırlı olsun. İnşallah bu kararımız diğer mülk sahiplerine de örnek olsun" dedi.

Mecliste alınan bir diğer karara göre de iş yeri kapanan esnafların kapalı kaldıkları süre içerisinde ödedikleri KAYSÜ (Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti) bedelleri iade edilecek. Bu maddenin görüşülmesi sırasında da açıklama yapan Başkan Çelik "Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız var. Ancak bunlar yasal bir gereklilik olarak katı atık bedellerini ödemeye devam ediyorlardı. Sistemsel olarak bunların tahakkuklarını ayrıştırabilmek, daha önce de görüşülmüştü, olanak dahilinde görünmüyordu. Bununla ilgili alacağımız kararla birlikte KAYSÜ bedelleri belediyemize başvuran esnaflarımıza iade edilecek. Esnaflarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisinde alınan bir diğer karara göre de, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, iş yeri faaliyetleri durdurulan esnaflara bir kereye mahsus olmak üzere başvurmaları halinde 750 TL nakdi destekte bulunulacak. Bu maddeye ilişkin konuşan Başkan Çelik "İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği, iş yeri faaliyetleri durdurulan esnaflarımıza müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL destekte bulunuyoruz. Esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek, ufak da olsa bir yaraya merhem olabilmek, bu zor günleri dayanışma ile aşabilmek için Şehzadeler Belediyesi olarak böyle bir hizmeti faaliyete geçireceğiz. Esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek
Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek

Şehzadeler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Hıfzıssıhha Kurulu, Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde esnafın yüzünü Şehzadeler Belediyesi güldürecek - Son Dakika


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