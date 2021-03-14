Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor - Son Dakika

Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor

14.03.2021 11:07

Bolu'nun Gerede ilçesinde 112 Acil Yardım İstasyonunda görev yapan yeni evli Fatih ve Tuğba Alkan çifti, hem işte hem de evde birbirlerine destek olarak zorlukları aşıyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 112 Acil Yardım İstasyonunda görev yapan yeni evli Fatih ve Tuğba Alkan çifti, hem işte hem de evde birbirlerine destek olarak zorlukları aşıyor.

Aynı lisede eğitim gören Fatih ve Tuğba Alkan, okul bittikten sonra aynı 112 Acil Yardım İstasyonu'nda görev yapmaya başladı.

Birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan çift, evlenmeye karar verdi.

Salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce dünya evine giren Alkan çifti, ev ve iş ortamında birbirlerine destek olarak zorlukları birlikte göğüslüyor.

"Eşimle aynı işi yapmaktan memnunum"

Fatih Alkan, AA muhabirine, eşiyle aynı işi yapmaktan memnun olduğunu söyledi.

Mesleklerinin zorlukları olduğuna değinen Alkan, "Birlikte çalışmak güzel. Tabii ki zor yanları da oluyor. Yeri geliyor nöbetlerimiz uyuyor, yeri geliyor uymuyor. Tabii bu da aile yaşantımızı ve sosyal hayatımızı ister istemez etkiliyor." diye konuştu.

Alkan, evliliklerinin ilk günlerinin salgın dönemine denk geldiğini aktararak, "Evliliğimiz pandemi dönemine denk geldiği için bayağı zorluk yaşadık. Durmadan, yılmadan çalıştık ama mutluyuz. İnşallah bu pandemi sürecinin de biteceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eşim evlendikten yaklaşık 1 ay sonra Kovid-19 oldu"

Zor bir iş yaptıklarını ve zaman zaman bazı zorluklar yaşadıklarını fakat bunu birbirlerine hissettirmediklerini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Birbirimizi anlayışla karşıladığımız sürece problem yaşamıyoruz. Ben önceden de evlendiğim kişinin kendi mesleğimden olmasını isterdim. Çünkü birbirimizi daha anlayışlı karşılayabileceğimizi düşündüm. Birlikte çalışmanın zor yanları var, iyi yanları da var. Eşim de işin içinde olduğu için beni daha anlayışlı karşılıyor."

Alkan, eşinin evlendikten yaklaşık 1 ay sonra Kovid-19'a yakalandığını dile getirerek, zor bir süreç geçirdiklerini, bu dönemde eşine desteğini esirgemediğini sözlerini ekledi.

"İstasyona bile adım atamadığımız zamanlarımız oldu"

Tuğba Alkan ise meslektaş olmanın zaman zaman zorlukları olduğunu, bunları birbirlerine destek vererek aştıklarını söyledi.

Salgın sürecinde yüklerinin arttığını anlatan Alkan, şöyle konuştu:

"Örneğin ben nöbetten çıktığım zaman eşim nöbete giriyor. Bu da bizi ister istemez olumsuz etkileyebiliyor. Nöbetlerde, pandemi sürecince ambulanstan istasyona bile adım atamadığımız zamanlarımız oldu. Özellikle koruyucu ekipmanlarımızın içerisinde çalışmak gerçekten bizi çok zorladı. Biz anne ve babamızdan, ailemizden fedakarlık ederek bu mesleği pandemi süresince ilerletmeye çalıştık. Yemek yemedik, dinlenmedik. Vatandaşımızın sağlığı için çaba harcadık."

Alkan, birbirlerine karşı anlayışlı oldukları sürece mutluluklarının hiç bitmeyeceğini belirterek, "Eşimle birlikte aynı mesleği icra ettiğim için eşimin bana anlayış gösterdiğine inanıyorum. Farklı mesleklerde olsaydık birbirimize bu kadar uyum sağlayacağımızı düşünmüyorum. Bu dönemlerde ister istemez aile yaşamımız, sosyal yaşamımız olumsuz etkileniyor. Mesleğimizi severek yaptığımız için bunlara katlanıyoruz. Birbirimize gerçekten çok destek verdiğimize inanıyorum." dedi.

Yaklaşık 5 ay önce Kovid-19'a yakalandığını anlatan Alkan, "İstasyondaki arkadaşlarımızla birlikte hasta olduk. Evde, maske, mesafe, hijyen kuralları çerçevesinde eşimle çok dikkat ettik. Odalarımızı ayırdık, diğer kurallara uyduk. Çok şükür eşim yakalanmadı. Bu süreci böyle atlattık." ifadelerini kullandı.

Alkan, hem salgın öncesinde hem de salgın sürecinde işini özveri ve fedakarlıkla yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor
Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor
Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor
Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor

112 Acil, Gerede, Fatih, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde evlenen paramedik çift işi ve hayatı birlikte göğüslüyor - Son Dakika


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