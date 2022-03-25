Salgın sürecinde geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya şifa oldular - Son Dakika
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Salgın sürecinde geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya şifa oldular

25.03.2022 11:11

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Kovid-19 salgının devam ettiği geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya nakil yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Kovid-19 salgının devam ettiği geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya nakil yapıldı.

Karaciğer ve kök hücre naklinde dünyada önemli merkezler arasında yer alan merkez, gerçekleştirdiği organ nakilleriyle adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleştirilen 1530 karaciğer naklinin 231'i Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapıldı.

Merkezde ayrıca 27 böbrek, 13 kornea, birer ince bağırsak ve pankreas nakli gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, üniversite hastanesinin Türkiye'nin en önemli organ nakli merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl 273'ü organ, diğerleri kemik iliği ve doku olmak üzere 570 nakil yaptıklarını hatırlatan Kızılay, bu sayıya plastik cerrahilerin yaptığı kas, kemik nakilleri, transferlerinin dahil edilmediğini ifade etti.

Kızılay, 2021'de nakil konusunda önemli bir aşama kaydettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karaciğer naklinde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci sıradayız. Karaciğer naklinde 20. yılımızı kutladık ama her yıl bir önceki yıla büyük başarılar ekleyerek geldik. 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgınına rağmen yüksek nakil sayılarımızı sürdürdük. Kovid-19 döneminde iki yıl boyunca bir gün, bir saat bile ara vermeden kanser, organ nakli ve acil hastaların tanı, tedavi ve işlemleri hastanemizde devam etti. Karaciğer naklinde ise bugüne kadar 3 bin 250 karaciğer naklini gerçekleştirdik. 2021'de ise 231 karaciğer nakli hastanemizde başarıyla gerçekleştirildi. Karaciğer ile kök hücre ve kemik iliği nakilinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli merkezi hastanemizdir."

İnce bağırsak ve pankreas naklinin sadece üniversitelerinde gerçekleştirildiğini anlatan Kızılay, geçen yıl birer ince bağırsak ve pankreas naklini hastanelerinde yaptıklarını ifade etti.

"Kornea ve böbrek nakillerine ağırlık vereceğiz"

Prof. Dr. Kızılay, 13 kornea, 27 de böbrek nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl kornea ve böbrek nakillerine daha ağırlık vereceğiz. 2021'i 570 nakille kapattık. Kovid-19 döneminde bu kadar naklin yapılması çok önemli. Bu sayıya ulaşılması burada çok güçlü doktor ekibinin, yardımcı sağlık personeli ekibinin bulunmasından, altyapısının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Organ nakli, çok iyi laboratuvarlarınızın olmasını gerektiriyor. Üniversitemizde bu altyapının tamamına sahip çok iyi laboratuvarlarımız var ayrıca 2021'de laboratuvarlarda yenilenme, yeni teknolojilerin eklenmesi gibi çalışmaları da yaptık."

Salgın sürecinde geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya şifa oldular
Salgın sürecinde geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya şifa oldular
Salgın sürecinde geçen yıl organ bekleyen 273 hastaya şifa oldular

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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