"Salgın sürecinde gıda ve tarıma azami önem verilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Salgın sürecinde gıda ve tarıma azami önem verilmeli' - Son Dakika Ekonomi

"Salgın sürecinde gıda ve tarıma azami önem verilmeli"

6 saat önce

Koronavirüsten korunmanın en önemli yollarından birinin 'sağlıklı beslenmek' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Karataş, bu dönemde tarıma özel önem verilmesi ve desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüsten korunmanın en önemli yollarından birinin 'sağlıklı beslenmek' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Karataş, bu dönemde tarıma özel önem verilmesi ve desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, tarım ve gıda sektörünün, koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde en fazla önem verilmesi gereken sektörlerin başında geldiğini söyledi. Prof. Dr. Karataş, tarımda yaşanabilecek üretim sorunlarının önüne geçmek için sektörün desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "COVID-19'dan korunmanın en önemli yollarından birisi sağlıklı beslenmektir" dedi.

"GIDA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

Koronavirüse karşı yapılan mücadelede sağlık alanındaki müdahalelerin yanında, ülkelerin tarım alanında yapacakları planlamaların gelecek senaryolarının çizilmesinde belirleyici olacağının tahmin edildiğini kaydeden Prof. Dr. Karataş, "Bununla birlikte, dünyanın en önemli iklim koşullarına sahip ülkemiz için bir ve ikinci kritik sektörün tarım ve gıda olacağı görülüyor. Uluslararası konjonktür için de aynı durum söz konusu. Buna bağlı olarak, bütün dünya ülkelerinde sağlıkla ilgili çalışmalara paralel olarak gıda üretimi için de önemli adımlar atılıyor.  Nitekim 31 Mart'ta Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından yapılan açıklamada bilhassa gıdanın uluslararası ticaretine vurgu yapılırken, aynı zamanda ülkelerin gıda güvenliğini sağlamaları gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca Avrupa Birliği Parlamentosu da gıdanın yeterliği hususuna uyarıda bulundu. Bu bağlamda birçok ülke tarımsal ihracatlarında küçülme tedbirleri almaya başladı. Ülkemizin de bir gıda krizi ile karşı karşıya kalma olasılığı göz ardı edilmemelidir. Çünkü ekonomisi güçlü olan ülkeler, tahıl ve yağ bitkileri üretiminde gelişirken, ülkemiz yaş meyve ve sebze üretiminde büyük tecrübe kazanmıştır" diye konuştu.

TÜRKİYE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Türkiye'nin gıda ve tarımda dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Karataş, "Türkiye'de tarım ve gıda üretiminde 'mevsimlik işçi' kavramı önemli bir yere sahiptir. Özellikle mevsimlik işçi çalıştıran üreticiler ve tarım çiftliklerinde bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu işçilerin hasat döneminde toplu olarak bir yerden diğer yere taşınmaları ve barınmaları, COVID-19 riskini artıracağından bu konuda kısıtlamaya gidildiğinde ürünlerin toplanmasında sorunlar yaşanabilir. Ayrıca Türkiye'de tarımla uğraşan insanların birçoğu ileri yaş grubundan, yani 65 yaş ve üstüdür. Bu da tarım gücünde yaşlanma sorununu ortaya çıkarmakta, büyük bir risk oluşturmaktadır.  Bu süreçte tarımsal üretim için yaşlı nüfus yerine genç nüfusu özendirecek teşvikler düşünülmelidir. Bundan başka bu dönemde 'sanal market' uygulamaları, gıda stok ve yönetimi, küçük üreticinin ürünlerini pazarlayabileceği ortamların geliştirilmesi, gıda sunumunun COVID-19 olasılıklarına karşı güvence altında olması gibi noktalar önem kazanacaktır. Yine bu dönemde ülkemizin dışardan ithal ettiği veya etmek zorunda olduğu; yağlı tohumlar, yem hammaddeleri, ilaç ve diğer ürünlerde sorun yaşanabilir. Bu nedenle bu ürünlerin yurt içinde üretilmesi teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

COVID-19 pandemisinin sebep olacağı ekonomik darboğazın işsizlik ve yoksulluğu artıracağının öngörüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Bu da sağlıklı ve nitelikli gıdanın, sayısı artan işsiz ve yoksul kesime ulaşmasında sıkıntı doğurabilir. Diğer bir ifade ile COVID-19'dan korunmanın en önemli yollarından birisi 'sağlıklı beslenmek'tir. Özetle bu dönemde tarım, gıda üretimi ve gıda dağıtımı (paketleme, işleme, depolama, lojistik ve perakende satış) sektörlerinin desteklenmesi için tedbirler alınması hayati önemdedir" dedi.


Koronavirüs, Türkiye, Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:53 Kaynak: DHA


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 18:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Salgın sürecinde gıda ve tarıma azami önem verilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]